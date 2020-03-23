Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezine gelen talepler artarken, Merkezi, babasını tıraş ettirmek isteyen de aradı kolonyası biten de.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezine gelen talepler artarken, Merkezi, babasını tıraş ettirmek isteyen de aradı kolonyası biten de.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, uygulamanın ilk gününde evlerindeki ihtiyaçları için Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Emniyet, sağlık, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne ilişkin operatörlerin tek merkezde toplandığı kurumu arayanların, en fazla gıda talebinde bulundukları görüldü.

Çağrı merkezini arayanların ilginç istekleri zaman zaman merkez çalışanlarını şaşırttı.

"Temel ihtiyaçlar karşılanıyor"

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, devletin illerdeki 112 Acil Çağrı Merkezlerinde oluşturduğu sistem ve Vefa Destek gruplarıyla, yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Merkezi arayarak talebini iletenlerin, ihtiyacını ve ismini Vefa İletişim Hattına bildirdiklerini aktaran Sezgin, ihtiyaçların ilgili adrese teslim edildiğini dile getirdi.

Kentte 930 kişinin çağrı merkezini aradığına değinen Sezgin, şöyle konuştu:

"Hizmet, vatandaşımıza ulaştırılıyor. Vatandaşlarımızın evden çıkmadan temel ihtiyaçları karşılanacak. Sağlık ihtiyacı olan vatandaşımızın pansuman gibi, yerinde sunulabilecek sağlık hizmetleri, bizzat eve gidilerek veriliyor. Hastaneye ulaştırılması gerekiyorsa, ambulansla ulaşım sağlanıyor. Evlere yardım götüren personel mutlaka sağlık tedbirleri alıyor. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmemesi önem arz ediyor. Böyle önemli günlerde 112'nin, anlamına uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Vatandaşımız gerçekten 112'yi arıyorsa, arama nedeni bir ihtiyaçtan kaynaklanmalı. Gereksiz meşgul edilmemesi gerekir. Bu konuda duyarlılık istiyoruz. Vatandaşımıza hizmet ulaştırma konusunda personellerimizle burada hazırız."

"Medyanın bu konudaki desteğine ihtiyacımız var"

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da yasağın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlardan çok yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Bir vatandaştan 90 yaşındaki babasının tıraş ettirilmesi yönünde talep geldiğini vurgulayan Çalışkan, "Yeni başlayan bir süreç olmasından dolayı, yavaş yavaş bir farkındalık oluşuyor. Medyanın bu konudaki desteğine ihtiyacımız var. Çünkü vatandaşımızın kafası karışık. Böyle bir hizmeti çok da beklemiyorlar. Bugün 342 vatandaşımızın ihtiyacı karşılandı. Temel gıda ve hijyen maddelerinin yanı sıra yurt dışından gelen bir kişinin Alman ekmeği, Alman eti talebi oldu. Kolonyası bitenin araması gibi ilginç isteklerle de karşılaştık." diye konuştu.

Kaynak: AA