Babam Çok Değişti 'Mehmet Ali Pamuk' kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Mehmet Ali Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Mehmet Ali Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Mehmet Ali Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Mehmet Ali Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ MEHMET ALİ PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Mehmet Ali Pamuk karakterini "Çağlar Çorumlu" canlandırmaktadır.

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Çağlar Çorumlu (d. 4 Aralık 1977, Merzifon), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

4 Aralık 1977'de Merzifon'da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.

Çağlar Çorumlu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-

Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020

Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019/ 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)

Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018

Arif V 216 : Zeki Müren - 2018

Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017

Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017

Kor : Aslan - 2016

Bulantı : Beşir - 2015

Yok Artık! : Semih - 2015

Pek Yakında : Zeki - 2014

Daire : Necip - 2014

Aldırma Gönül : Levent - 2013

Cesur Hemşire : Babür - 2013

Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020

İbret-i Ailem : Kenan - 2012

Koyu Kırmızı : Galip - 2012

Prensesin Uykusu : Aziz - 2010

Rina : Umut - 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Haneler : Çağlar - 2009

Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008

Üvey Aile : Feyyaz - 2008

Derman : Güven - 2008

Avrupa Yakası : 2007

Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006

Kader : Kamil - 2006

Hayat Türküsü : Sezgin - 2006

Ah Polis Olsam : 2006

Yanılgılar : Mehmet - 2006

Ters Köşe : Sinan - 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005

Yedi Numara : Yusuf - 2000

Ruhsar : Baha - 2000