Babam Çok Değişti 'Mehmet Ali Pamuk' kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
Babam Çok Değişti dizisinde Mehmet Ali Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Mehmet Ali Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Mehmet Ali Pamuk karakterini kim canlandırıyor?
Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Mehmet Ali Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ MEHMET ALİ PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Babam Çok Değişti dizisinde Mehmet Ali Pamuk karakterini "Çağlar Çorumlu" canlandırmaktadır.
ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?
Çağlar Çorumlu (d. 4 Aralık 1977, Merzifon), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
4 Aralık 1977'de Merzifon'da dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında Merzifon Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé'nin "Big Shoot" adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur. 2013'te Cem Yılmaz ile beraber İş Bankası reklamlarında oynadı.
Çağlar Çorumlu tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Babam Çok Değişti : Mehmet Ali - 2020-
Karakomik Filmler 2; Emanet - 2020
Jet Sosyete : Yaşar Yüksel - (2018-2019/ 2020 Yılbaşı Özel Bölümü)
Cebimdeki Yabancı : Suavi - 2018
Arif V 216 : Zeki Müren - 2018
Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017
Tatlım Tatlım : Haybeden Gerçeküstü Aşk : 2017
Kor : Aslan - 2016
Bulantı : Beşir - 2015
Yok Artık! : Semih - 2015
Pek Yakında : Zeki - 2014
Daire : Necip - 2014
Aldırma Gönül : Levent - 2013
Cesur Hemşire : Babür - 2013
Güldür Güldür : Şevket - 2013-2017/2019-2020
İbret-i Ailem : Kenan - 2012
Koyu Kırmızı : Galip - 2012
Prensesin Uykusu : Aziz - 2010
Rina : Umut - 2009
Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009
Haneler : Çağlar - 2009
Osmanlı Cumhuriyeti : Piştici - 2008
Üvey Aile : Feyyaz - 2008
Derman : Güven - 2008
Avrupa Yakası : 2007
Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006
Kader : Kamil - 2006
Hayat Türküsü : Sezgin - 2006
Ah Polis Olsam : 2006
Yanılgılar : Mehmet - 2006
Ters Köşe : Sinan - 2005
Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005
Yedi Numara : Yusuf - 2000
Ruhsar : Baha - 2000