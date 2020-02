Babalarının desteğiyle başladıkları kick boksta hedefleri milli olmak

17.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:48

İZMİR'de, genç kick boks sporcuları Kadir Yılmaz (14) ve Elif Ceren Şanlı (13), yaklaşık 4 yıldır, haftada 6 gün antrenman yapıyor. Hayalleri milli sporcu olmak olan iki gencin de en büyük destekçileri babaları. Kadir'in babası Murat Yılmaz oğlunun her zaman arkasında olduklarını söylerken, Elif'in babası Ali Şanlı da bu sert sporda kızının başarılarıyla gurur duyduğunu belirtiyor. İki genç ve aileleri, kick boksta milli sporcu olacakları günü bekliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde oturan 8'inci sınıf öğrencileri Kadir Yılmaz ve Elif Ceren Şanlı, yaklaşık 4 yıldır kick boks yapıyor. Kadir ve Elif Ceren, haftanın 6 günü antrenman yaparak kick bokstaki başarılarına başarı ekliyor. Kadir ve Elif Ceren'in en büyük destekçileri ise bu spora başlamalarını sağlayan ve onları her gün spor salonuna getiren babaları oluyor. Kadir Yılmaz ve Elif Ceren Şanlı, milli sporcu olmak için dövüşüyor.

En büyük oğlu Kadir Yılmaz'a kick boksta destek olmak ve başarısını artırmak için evinin çatısında beslediği kuşları satan 3 çocuk babası Murat Yılmaz, Kadir'in agresif bir çocuk olduğunu ve bu spor sayesinde enerjisini attığını söyledi. Fırın işçisi olarak çalışırken işsiz kaldığını ve Kadir'in spora devam etmesi için elinden geleni yaptığı anlatan Yılmaz, "Uzun süredir çalışmıyorum. 400'den fazla kuşum var. Onları besliyor, çoğaltıp satıyorum. Pazar günleri kuş pazarına gidiyorum. Hayatımı böyle sürdürüyorum. Kadir'in bütün hayatı spor. Bana çok gurur veriyor. Her maçta kazanıyor. Onun başarısı beni mutlu ediyor" dedi.'KADİR İSTEDİĞİ SÜRECE, HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'Kadir'in kick boksa başlamasını en çok kendisinin istediğini belirten baba Yılmaz, şunları söyledi: "Ailem beni spora göndermemişti. Kadir anaokulundan beri biraz agresif bir çocuktu, enerjisini atsın istedik. Kick boksta iyiye gidince devam ettirdik. Onunla başlayan birçok arkadaşı bıraktı ama o hep devam etti. Kavgacı halinden eser kalmadı. Okulla aynı anda spora devam ediyor. Çalışmadığım zamanlarda bile kuş sattım onun salon masrafını karşıladım. Her zaman arkasındayım. 16 yaşında milli sporcu olacak. Türkiye üçüncüsü ve birincisi oldu. Birkaç Ege bölge şampiyonluğu kazandı. Antrenörü arkasında. Bir gün Badr Hari gibi, Gökhan Saki gibi olacak. O istediği sürece biz onun arkasındayız."'ELİF, İLK MAÇINDA SAKATLANDI AMA BIRAKMADI'?Elif Ceren Şanlı'nın babası Ali Şanlı ise kızının 10 yaşındayken kick boksa başladığını belirterek, bu sporla tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Yeni taşındığımız mahallede yaramaz bir erkek çocuğuyla tartıştığını gördüm. Bunun üzerine, kendini savunmayı öğrenmesini istedim. Ben de geçmişte tekvandocuydum. Hocaların desteğiyle başarılı olabileceğine inandık. İlk maçında burnu kanadı. Bırakacağını sanıyordum ama 'Yeneceğim' dedi. Üçüncü maçında rakibini yendi. Haftanın 6 günü spor salonunda çalışıyor. Yakın çevremizde bunun sert bir spor olduğunu düşünenler olumsuz tepki verdi ama zamanla alıştılar. Başarıları gurur verici oldu. Elif, Türkiye şampiyonu oldu. 20 kez de Ege bölge şampiyonluğu var. Babası olarak çok mutluyum."'ÜLKEMİ VE BAYRAĞIMI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ İSTİYORUM'Ortaokul son sınıf öğrencisi Elif Ceren Şanlı öğrenimine spor lisesinde devam etmek istiyor. Bu yaz sınavlara gireceğini söyleyen Şanlı, "Aslında kız olduğum için bu sporun cinsiyetime uygun olmadığını söylüyorlar. Zor olanı başardığımı düşünüyorum. Son zamanlarda artan olaylara karşı, kendini savunabilmem açısından kick boks en doğru spor bence. Bu şekilde devam edeceğim. İleride ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum" dedi.'ONLARIN GELECEĞİ SPONSORA BAĞLI'Kick boksun 5 yaşından itibaren yapılabileceğini söyleyen Türkiye Kickboks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, çok yetenekli sporcular yetiştirdiklerini belirtip, onlara destek verilmesini istedi. Günerli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Katılmaları gereken organizasyonların maliyetleri yüksek olduğu için kulüp olarak hepsine yetişemiyoruz. Onların geleceği seçkin iş insanlarının ve belediyelerin elinde. Sporcularımız minikler ve yıldızlar kategorisinde başlayıp, gençler kategorisinde milli takıma girmeye hak kazanıyorlar. Yılda 3 organizasyon var. Üçünde de şampiyon olurlarsa Türkiye şampiyonu olarak Milli Takım'a gidiyorlar. Milli Takım'da ülkemizi temsil edip bayrağımızı yurt dışında dalgalandırıyorlar. Onlar geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonları. Lütfen destek olun."

