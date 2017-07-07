Babaeski'de Hayvanlar İçin Geçici Barınak Yapıldı

KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi'nde, hayvanseverlerin yoğun talepleri üzerine, Belediye, sokak hayvanları için geçici barınak yaptırdı. Sokaklardan toplanan hayvanlar barınağa götürülürken, hayvanseverler burayı ziyaret ederek hayvanları besledi.



Babaeski Belediye Başkanlığı, hayvanseverlerin yoğun taleplerinin ardından ilçedeki hayvanlar için geçici barınak yaptırdı. İlçede toplanan sokak hayvanlarını barınakta toplayan belediye ekipleri, ihtiyaçları içinde çalışma başlattı. Barınağı gezen, gönüllü hayvanseverler, Melis Sezer, Aybüke Şen, Göknil Sevinç, Nazan Yayak, Uğur Genç, Onur Nemli, Babaeski Belediyesi'nde sözleşmeli Veteriner olarak çalışan Cenk Ertürk'e, gördükleri eksiklikleri belirterek, hayvanlar için daha sağlıklı bir ortam yapılmasını istedi.



Veteriner Cenk Ertürk, yapılan hayvan barınağının geçici olduğunu belirterek, "Şu anda görüldüğü gibi tam bir hayvan barınağı gibi olmasa da yeni yapılacak olan Hayvan Barınağı'nın projesi hazır. Barınağın ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak ve benimde aldığım bilgiler dahilinde sokak hayvanlarımız daha düzgün dört dörtlük bir hayvan barınağı olana kadar bizde geçici bir süre derme çatma da olsa bu şekilde o döneme geçiş aşaması olarak burasını kullanacağız. Bizim amacımız şimdilik bu. Burada topladığımız sokak hayvanlarımız için ayrıca bir su hattı çektirdik. Suyumuz da var. Burada çalışan arkadaşımız belediyenin personeli, o gelip, sabah, akşam, cumartesi ve pazar günleri dahil her gün sularını yemeklerini mamalarını veriyor" dedi.



Gönüllülerden Uğur Genç ise sokak hayvanları için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi. Genç, "Sokak hayvanları için bize düşen gereken neyse yapmak istiyoruz. Aslında bizim düşüncemiz öncelikli olarak, ön planda olanları yapmak, hem de insanların buraya geldiği zaman burada da bir barınak varmış diyebilmesini sağlayacak bir şeyler yapmak istiyoruz. Burada yapılan bu hayvan barınağı, içinden tel örgülerle birkaç bölmeyi ayrılması lazım diye düşünüyoruz. Çünkü hasta olan hayvanlar var, anne olan hayvanlar var, boy olarak iri olanlar var, yavrular var, dişisi var, erkeği var. Onun için ayrı ayrı bölmeler yapılması gerekiyor. Böyle bir düşüncemiz oldu. Gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte onun için geldik, böylelikle sokak hayvanlarımız için bir adım atmış olacağız" diye konuştu.



- Kırklareli