Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan, geçen yıl, 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen 1965 rakımlı Babadağ'dan, geçen yıl, 73 bin 910 kişi yamaç paraşütüyle uçtu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan merkez, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Uçuşlar önlemlere uygun gerçekleştiriliyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen hava sporları merkezi arasında yer alan Babadağ'ın, her yıl macera tutkunlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir dönem uluslararası sınırların kapanmasına rağmen Babadağ'ın 2020 yılında da macera severlerin gözdesi olmaya devam ettiğini belirten Çıralı, "Salgına rağmen geçen yıl Babadağ'dan 73 bin 910 kişi yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Yamaç paraşütü yapmak isteyenleri Babadağ'da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Salgına rağmen yamaç paraşütü sporunun 2020 yılında devam etmesinde alınan tedbirler de etkili oldu." dedi.

Çıralı, Babadağ'dan yapılan tüm uçuşların pilotlar ve yolcuları koruyacak şekilde önlemlere uygun gerçekleştirildiğini vurguladı.

Fethiye'de turizm 12 aya çıkarılmak isteniyor

Babadağ'a uçuş için çıkanların, ateşlerinin ölçüldüğünü, araç ve ekipmanların her uçuştan önce dezenfekte edildiğini, pistlerde sosyal mesafeye uyulduğunu vurgulayan Çıralı, şöyle konuştu:

"Pilotlarımız maskelerini gökyüzünde de takarak misafirlerimizin sağlıklarının korunmasını sağladı. Türkiye'de yamaç paraşütü denince ilk akla gelen Babadağ'ın 2021 yılında da uluslararası markamız olarak ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Yamaç paraşütü yapmak isteyen herkesi yeni yılda da Babadağ'a davet ediyoruz. Babadağ'a Ölüdeniz manzarasıyla çıkılmasını sağlayacak teleferik projesi 2021 yılında hizmete girecek. Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarmak amacıyla başladığımız Babadağ Teleferik Projesiyle, Babadağ her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak. 2020 yılında tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle uçuş sayılarında geçmiş yıllara göre düşüş yaşansa da 2021'de hizmet verecek teleferikle uçuş sayıları da artacak."

"2021 yılında bu yılki sayıları ikiye katlayacağız"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ise Babadağ'ın eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla dünyada yamaç paraşütü yapılabilecek en güzel noktalar arasında yer aldığını dile getirdi.

Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle uçuş sayılarında geçen yıllara göre düşüş yaşandığına değinen Akçay, "Her şeye rağmen yine birçok uyruktan kişi Babadağ'da yamaç paraşütü yaptı. Tecrübeli yamaç paraşütü pilotlarımızla uçuş için gelenleri alınan tedbirler çerçevesinde gökyüzüyle buluşturduk. 2021 yılında bu yılki sayıları ikiye katlayacağımızdan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır