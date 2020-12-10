Baba Vanga 2021 Kehanetleri | Baba Vanga kimdir?

Kahin Baba Vanga her sene olduğu gibi 2020'de de kehanetleriyle gündeme gelmişti. Koronavirüs dahil birçok salgın ve felaketi bilen Baba Vanga'nın 2021 için neler söylediği merak konusu oldu. Peki Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2021 için hangi kehanetlerde bulunmuştur?

Kehanetleri tüm dünyanın gündemin düşmeyen Kahin Baba Vanga, 2. Dünya Savaşı zamanlarından itibaren paranormal yeteneklerle ve doğru çıkan kehanetleriyle anılmaktadır. 1996 yılında vefat eden Baba Vanga'nın kehanetleri çıkmaya devam ediyor. Hayatı boyunca birçok kehanette bulunan Kahin Baba Vanga'nın söylediklerinin en az %80'inin doğru çıktığı biliniyor. Baba Vanga 2020 yılı için çok sayıda kehanette bulunmuştu ve neredeyse hepsi doğru çıktı. Bunların başında da tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü var. Baba Vanga Koronavirüsü gibi doğru çıkan Donald Trumph hakkında kehanetleriyle de gündeme gelmişti. İşte Kahin Baba Vanga'nın hayat hikayesi ve Baba Vanga 2021 Kehanetleri!

BABA VANGA KİMDİR? BABA VANGA KEHANETLERİ!

Ünlü Kahin Baba Vanga, 30 Ocak 1911 senesinde Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu günden itibaren her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Baba Vanga, tüm dünyanın gidişatını bilen ünlü kehanetleriyle bugün hala adından sıkça söz ettirmektedir. Şimdilerde "prematüre" olarak adlandırılan doğması gereken zamandan çok önce doğan Baba Vanga'nın herkes öleceğini düşünmüş, fakat o yaşama tutunmuştur. Yani doğumundan itibaren mucizeleri başlamıştır. Doğduğunda öleceğine emin olan ailesi ona başlarda isim koymamış, daha sonra "Vangelia" ismini almıştır. Baba Vanga hiçbir zaman normal bir hayat yaşamadığı gibi normal bir çocukluk da yaşamadı. Her zaman kör taklidi yapması ve şimdiki adıyla "körebe" oyunu oynaması ailesini endişelendiriyordu. Daha küçük yaşlarda bir kasırgada (bazı kaynaklarda yıldırım çarpması sonucunda) gözlerini kaybetmiştir. Bu felaketten de canlı kurtulması ve oyunlarındaki gibi kör olması tekrar bir mucize olarak görülmüştür. Fakir bir ailede büyüyen Baba Vanga, o zamanki adıyla Vangelia erken yaşta çalışmaya başlamak zorunda kaldı.

Vangelia'nın farklı bir kişilik olduğu 1941'de yani2. Dünya Savaşı zamanında ortaya çıkmaya başladı. 2. Dünya Savaşı zamanı paranormal yetenekleri ve kehanetleri kendini göstermeye başlamıştı. Dedikleri çıkmaya başlayınca artık insanlar ona sorular sormaya başladı. Başta kaybolan eşya gibi günlük ve normal şeyleri bilse de daha sonra bildiği şeyler büyük yankı uyandırdı. Artık insanlar sürekli ona soru sormaya geliyor ve o da tüm soruları cevaplıyordu. Ve verdiği her cevap doğru çıkıyordu. Kahin olduğuna herkesin emin olduğu Vangelia artık "Baba Vanga" olarak çağrılıyordu. İşte Baba Vanga kehanetleri böyle başladı.

Baba Vanga uzun yıllar insanların sorularını cevapladı ve kehanetlerini dile getirdi. 1967 yılında ise tüm dünyada görülmemiş bir şey oldu ve Baba Vanga kehanetlerini bir devlet memuru olarak vermeye başladı. Hatta ona özel bir oda, rahatsız edilmemesi için görevliler verildi. Bilimsel çalışmalara da konu olan Baba Vanga Kehanetleri %80 oranda doğru çıkmaktadır. Bu sebeple yaşamı boyunca çok sayıda siyasetçi ve devlet büyüğü ona sorularını sordu. Bunların arasında büyük Nazi lideri Adolf Hitler da vardı. Ölümünün ardından da kehanetleri doğru çıkan Baba Vanga 2021 Kehanetleri de insanların merak ve endişe konusu oluyor. İşte Kahin Baba Vanga 2021 Kehanetleri!

BABA VANGA 2021 KEHANETLERİ NELERDİR?

Kahin Baba Vanga 1996 yılında vefat etti, fakat vefat ettikten sonra da kehanetleri ortaya çıkmaya bir bir devam etti. Gelecek yıllar için verdiği kehanetleri bulunan Baba Vanga'nın ölümünden sonra neredeyse tüm kehanetleri doğru çıktı. İşte Baba Vanga 2021 yılı kehanetleri!

Baba Vanga 2021 kehanetleri de 2020 yılı gibi siyasi isimleri içeriyor. Baba Vanga'nın kehanetleri arasında Donald Trumph ve Vladimir Putin'in ismi sıkça geçiyor. Donald Trumph'ın bir darbe yiyeceğini ve makamından düşeceğini bilen Baba Vanga, 2021 yılında Vladimir Putin'e karşı bir suikast girişimi olacağını söylemişti. 2018 yılından beri dile getirilen bu kehanetin gerçek olup olmayacağı merak konusu!

Sadece 2021 yılı için Baba Vanga'nın evren için verdiği kehanetler de sıkça merak ediliyor. Kahin Baba Vanga'ya göre yakın bir zaman olmasa da evrendeki hayat bir gün tamamen yok olacak. Baba Vanga'nın bunun için verdiği zaman 5079 yılı!

Kahin Baba Vanga, 2021 yılında dünyanın yörüngesinde kaymalar meydana geleceğini kehanet etmiş!

Baba Vanga'nın Rusya için gerçekleşeceği söylenen bir diğer kehaneti de herkes tarafından abartılı ve yalan görülen Rusya'ya meteor çarpacağı kehaneti.

Baba Vanga kehanetlerinde her zaman dünyanın salgın hastalıklarla başının belada olacağını söylermiş. Koronavirüs de bunlar arasında!

Baba Vanga 2021 Kehanetleri arasında ekonomik çöküşler de yerini alıyor! Euro bölgelerinde büyük tehlike olacağını söyleyen kahin, Avrupa'da büyük ekonomik sıkıntılar olacağını söylemiş. En tehlikeli bölgeler ise İtalya, Yunanistan ve İspanya!

Baba Vanga kehanetleri arasında en yıkıcı olanı Asya için verdiği kehanetler. Baba Vanga'ya göre Asya'da 2004 yılında olan Tsunami felaketinden daha büyüğü meydana gelecek. Bu felaketle Asya'nın büyük bir çoğunluğu haritadan silinecek diyordu!

için verdiği kehanetler. Baba Vanga'ya göre Asya'da 2004 yılında olan Tsunami felaketinden daha büyüğü meydana gelecek. Bu felaketle Asya'nın büyük bir çoğunluğu haritadan silinecek diyordu! Baba Vanga Donald Trumph'ın hastalığa yakalanacağını ve bunun sonucunda işitme kaybı yaşayacağını söylemiş. Bunun yanında Trumph'ın beyninde de sistemsel sorunlar olacağını belirtmiş.

BABA VANGA'NIN GELECEK KEHANETLERİ!

Kahin Baba Vanga'nın gelecek yıllar için onlarca kehaneti bulunuyor ve bunlardan bazıları gerçekten ilgi çekici. İşte bunlardan bazıları!

2028 yılında Venüs'e insanlı araç gönderilmesi!

2033 yılında buzulların erimesi ve okyanustaki suyun artması!

2043 yılında Müslümanların tüm Avrupa'ya egemen olmaları ve dünyanın ekonomisinin düzelmesi!

2076 yılında tüm dünyaya komünizm egemen oluyor!

2088 yılında yeni bir hastalık türü ortaya çıkacak ve bu hastalığa yakalananlar birkaç saniye içerisinde yaşlanacak! 2097 yılında bu hastalığa çare bulunacak.

2100 yılında yapay bir güneşin yapılması ve dünyanın gölgede kalan tarafına da ısı verilmesi

2164 yılında hayvanlarda yarı insani özellikler görülmesi

2167 yılında yeni bir din ortaya çıkması

2183 yılında Mars'ta var olan koloninin dünyadan bağımsız olmak istemesi!

2187 yılında 2 büyük volkani patlama olması ve durdurulması!

2288 yılı ise herkesin en çok ilgisini çeken yıl! Bu yıl uzaylılarla temasa geçileceği ve zaman yolculukları mümkün olacağı Baba Vanga tarafından kehanet edilmişti!

BABA VANGA'NIN GERÇEKLEŞMİŞ KEHANETLERİ

Kahin Baba Vanga'nın yüzlerce kehaneti doğru çıkmıştır. Bunlar arasında tüm dünya için çok önemli kehanetler de vardı. Bunlardan bazıları Birleşik Krallık'ta alınan Brexit kararı, Asya'daki Tsunami felaketi, 2020 Koronavirüs salgını ve İkiz Kuleler! İşte Baba Vanga kehanetleri arasında gerçekleşerek büyük yankı uyandıranları!