Son dakika haber... Erzurum'daki Aziziye Engelsiz Yaşam Merkezi, kapılarını Geleneksel Türk Sanatları sergisiyle açtı

Son dakika haberleri: Erzurum'da hizmete açılan Aziziye Engelsiz Yaşam Merkezi, Geleneksel Türk Sanatları sergisine ev sahipliği yaptı.

Erzurum'da hizmete açılan Aziziye Engelsiz Yaşam Merkezi, Geleneksel Türk Sanatları sergisine ev sahipliği yaptı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde bir süre önce hizmete açılan Aziziye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Aziziye Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle Geleneksel Türk Sanatları Davetli Ulusal Karma Sergisi açıldı.

Çok sayıda üniversitenden davetlinin katıldığı serginin açılışı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve diğer davetliler tarafından yapıldı.

Açılış sonrası atölyeleri gezen davetliler, tezhip, ebru, hüsn-i hat, minyatür, deri ve cilt sanatı eserlerinin yapılışını izleme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, "Açılışını geçen haftalarda Cumhurbaşkanımızın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bugün ilk organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Geleneksel Türk Sanatları, bizim asırlar öncesine dayanan kültürümüzü yansıtıyor ve yaşatıyor. Dolayısıyla Aziziye Belediyesi olarak böyle bir organizasyona hem ortaklık ediyor ve hem de ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne, bizim de paydaşı olduğumuz bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyor, sergimize katılan bölgemizin diğer üniversitelerine de şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın ise, yoğun katılım ve sergiye gösterilen ilginin hayli dikkat çekici olduğunu belirterek, Engelsiz Yaşam Merkezi ve sergide emeği geçenleri kutladı.

Açılış sonrası Orhan, Aydın'a ahşap üzerine yakma sanatıyla "Besmele-i Şerif ve Kelime-i Tevhid" yazılı ay yıldızlı tablo hediye etti.

Sergi 30 Temmuz Cuma gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç