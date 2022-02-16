Aziz Sancar, adı verilen eğitim kampüsünün açılışı için Ankara'da

ANKARA (DHA) - NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, adının verildiği ' Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış töreni için Ankara'ya geldi.

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, yarın düzenlenecek törene katılmak için geldiği Ankara'da yaptığı açıklama bakanlığın internet sitesinde yer aldı. Sancar, hem Türkiye'de hem de büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini söyleyerek, "Bu benim için büyük bir onur. Ankara'da açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü, bunların en büyüğü ve inşallah, Türk bilimine en fazla faydası olacak bir girişim. Ülkem bana çok büyük onur veriyor. Bu benim için önemli. Biliyorsunuz Nobel ödülünü DNA onarımı için 3 kişi almıştık. Yani öteki 2 arkadaşımın adına benim bildiğim kadarıyla hiçbir eğitim veya öğretim merkezi yok. Benim bütün Türkiye sathında Iğdır Anaokulundan tutun İzmir'de ortaokula kadar adımın verildiği merkezler var. Tabii, başkentteki en büyük eğitim merkezi olacak. Milletimin beni takdir etmesi, beni çok duygulandırıyor. Umarım, bunu duyan gençlerimiz de bundan bir ders alır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel