Aziz İhsan Aktaş suç örgütü elebaşı mı, kimler var?

Aziz İhsan Aktaş kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile ilgili operasyon devam ediyor. Peki, Aziz İhsan Aktaş kim, suç örgütü olayı nedir? Detaylar...

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Aktaş, özellikle Bilginay ve İçkale adlı şirketleriyle tanınır. Bilginay, 2007 yılında Antalya'da kurulmuş ve 2015 yılında merkezini Ankara'ya taşımıştır. Şirket, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. İçkale ise 2015 yılında Bilginay'ın ortaklığıyla Diyarbakır'da kurulmuş, ardından Ankara ve İstanbul'a taşınarak faaliyetlerini genişletmiştir.

2025 yılı Ocak ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın odağında Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik ciddi iddialar bulunmaktadır.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ OLAYI NE?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlendi.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı belirlenen 4 şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.