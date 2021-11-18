Aziz dizisi gerçek mi? Aziz gerçek mi, uyarlama mı, kurgu mu? Aziz Payidar Atatürk'le gerçekten görüştü mü?

Aziz dizisi gerçek mi? Aziz Payidar Atatürk'le gerçekten görüştü mü? sorularına yanıt aranıyor. Yeni bölümde Mustafa Kemal Atatürk'ün olması izleyicileri çok şaşırttı ve Aziz gerçek mi, uyarlama mı, kurgu mu? sorusunu araştırmalarına neden oldu? Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Aziz dizisi ilk bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğludur ve hayatı zenginlik ve refah içinde geçmektedir. Ancak, Aziz'in hayatı Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle bir anda alt üst olur.

Aziz, doğup büyüdüğü toprakları, canından çok sevdiği aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakıp kaçmak zorunda kalır.

Gelen haberler in ardından herkse Aziz'in öldüğünü düşünür. Arada iki yıl geçer ve Aziz ansızın çıkagelir. Fakat geldiğinde hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Aziz döndüğünde sadece her şeyini kaybettiğini görmekle kalmaz, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Diğer yandan ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Aziz karşılaştığı bu durum nedeniyle hayatına sıfırdan başlamak zorunda kalırken, verdiği yaşam mücadelesi ile küllerinden yeniden doğar. Üstelik basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) umulmadık bir biçimde hayatına girmesiyle duygusal anlamda da ikilemde kalır. Aziz, yaşadığı yoğun duygu karmaşasının ardından zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulur.

AZİZ DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Bir dönem dizisi olan Aziz, kostümleri ve çekildiği mekanlarla büyü ilgi çekerken, dizinin bir kitaptan veya eski bir diziden uyarlama değil. Hikayesiyle merak edilem Aziz dizisi tamamen orijinal bir hikâye. Ancak dizi ve karakterler gerçek değildir. Tarihte böyle bir hikayenin olduğu doğrulanmadı. Bu nedenle Aziz Payidar karakteriyle Atatürk gerçekte karşılaşmadı.

Aziz dizisinin çekildiği Hatay, 1939'da Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye topraklarına katılmıştı. Atatürk, sağlığında Hatay'ı sınırlarımıza katmak için büyük çaba göstermişti. Bu nedenle diziye bir ayrıntı olarak eklendiği düşünülüyor.

AZİZ DİZİSİNİN HİKAYESİ GERÇEK HAYATTAN MI ALINDI?

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği

Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200'den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan tarafından kaleme alındı. Bununla birlikte, dizi gerçek hayat hikayesi değil.

AZİZ DİZİSİ HANGİ YILI ANLATIYOR?



Aziz dizisi; 1930'lu yılları anlatıyor. Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekrana gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak.Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesiile duygusal anlamda da ikilemde kalacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet