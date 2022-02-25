Aziz CANLI izle! Show TV Aziz 15. bölüm canlı izle! Show TV canlı izleme linki! Aziz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Aziz canlı izle linki araştırılıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Aziz canlı izle! Show TV Aziz 15. bölüm canlı izle! Aziz dizisi yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Aziz canlı seyret! Aziz dizisi full HD canlı izle! Show TV canlı izle! Aziz canlı izleme linki!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu…" sözleri gerilimi giderek artırıyor. Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Aziz'in intikam sözleri üzerine Fransua'nın şoke olmuş ifadesi akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 14. Bölümünde; Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikâyenin başlangıcı olacaktır.

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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