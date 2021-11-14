Aziz 'Adem' Güven Murat Akpınar kimdir? Murat Akpınar kaç yaşında, nereli? Güven Murat Akpınar'ın rol aldığı diziler ve filmler

Aziz'Adem' Güven Murat Akpınar kimdir? sorusunun yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizileri arasında yer alan yapım hakkında Aziz 'Adem' Güven Murat Akpınar kimdir? Murat Akpınar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. İşte, Güven Murat Akpınar'ın rol aldığı diziler ve filmler

AZİZ KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesiile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ ADEM PAYİDAR KİMDİR?

Ben Adem Payidar… Galip Payidar'ın biricik oğlu… Tüm hayatım bu… Galip Payidar'ın oğlu olmaktan, asil soyadımdan başka bir vasfım yok benim. Kaderim o kuyuya düştüğüm gün değişti… Öyle korkmuştum ki oradan sadece bedenim çıkmış tüm benliğimi o karanlık kuyunun dibinde bırakmıştım… O günden sonra hayattan payıma düşen sadece yenilgi, hüsran oldu. Aziz hep ailenin cesur oğlu bense korkak zayıf çocuğu olarak zihinlere kazındım… Her şeyin en iyisi Aziz'in oldu. Ses etmedim… Ta ki gönlüm aşka düşene kadar. Kara sevdaydı benimki… Aziz'in ona olan aşkı neydi ki? Ben onu Mecnun'un Leyla'yı, Ferhat'ın Şirin'i, Kerem'in Aslı'yı sevdiği gibi sevdim… Öl dese ölecek, servetimi, canımı, gururumu ayaklarının altına serecek kadar sevdim… Çekip vursa beni, ölümüm Dilruba'nın elinden oldu diye sevinecektim… Aklını kaybetmiş gibi, bütün hücrelerimle sevmekti benimkisi… Anladım… Dilruba yoksa yaşamak haram bana… Dilruba'yı asla bırakmayacağım… Onun içinAziz'le, kardeşim dediğim adamlasavaşacağım ve bu öyle bir savaş ki Dilruba'ya giden yolda benim için her şey mubah olacak….

GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?

Güven Murat Akpınar (d. 25 Kasım 1988, Ardahan), Türk oyuncu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür. Caner Özyurtlu ile aynı dönemdedir. Fakat lisans eğitimini henüz tamamlamamıştır.

2011 yılında rol aldığı Bizim Yenge dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Suskunlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. İstanbul Sokakları, Boynu Bükükler, Urfalıyam Ezelden, Suskunlar ve Bizim Yenge dizilerinde rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Osman karakterini canlandırmaktadır. Güven Murat Akpınar, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Güven Murat Akpınar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ailecek Şaşkınız (Emre) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbullu Gelin (Osman) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Mestan) (TV Dizisi)

2016 – Yok Artık 2 (İsmail) (Sinema Filmi)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Emlakçı) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Selahattin) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Menderes)

2013 – Kadın İşi: Banka Soygunu (Ahmet) (Sinema Filmi)

2012 – Suskunlar (İbrahim) (TV Dizisi)

2013 – Böyle Bitmesin (Özgür) (TV Dizisi)

2011 – Bizim Yenge (Zafer) (TV Dizisi)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet