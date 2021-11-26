Aziz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkar?

Aziz, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. O3 Medya yapımı olan dizinin, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlandı. Aziz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aziz her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

AZİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aziz dizisinin bugünkü yeni bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

AZİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 4. Bölüm Fragmanı yayında. Aziz'in Efnan'la evlenme kararının duyulduğu tanıtımda bu haber Dilruba'yı derinden sarsıyor. Efnan, Payidar ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratırken Galip Payidar, Dilruba ve annesini evden gönderiyor. Aziz'in Efnan'a verdiği hediye merak konusu olurken evlilik kararının ardından aralarında neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu) -

Handan (Ayten Soykök) -

Nigar Payidar (Füsun Demirel) -

Hatice Ana (Meral Çetinkaya) -

Azime (Suzan Kardeş) -

Mustafa (Baran Akbulut) -

Maksude Payidar (Elif Sönmez) -

Cemal (Cenan Çamyurdu) -

Selahattin (Haydar Köyel) -

Aslan (Berkay Akın) -

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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