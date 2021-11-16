Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri yayınlandı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın büyük bölümünü geçtiğimiz yıl 44 günde kurtararak 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile zaferini tescil etmişti. Zaferin ardından Azerbaycan'a zaman zaman provokatif saldırılarına devam eden Ermenistan askeri birlikleri, bu sabah saatlerinde Laçın ve Kelbecer sınırları içinde saldırıya geçerek Azerbaycan birliklerine havan ve topçu bataryalarıyla ateş açtı.

YAKALANAN ERMENİ ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Ermenistan güçleri ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmada, Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu aynı istikamette operasyon başlatırken, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri rehin alındı. Esir alınan Ermeni askerlerinin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

12 ERMENİSTAN ASKERİ ESİR ALINDI

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 7'si sözleşmeli ve 5'i zorunlu olmak üzere toplam 12 askerin esir alındığı belirtildi. Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan ise "Teyit edilemeyen ön verilere göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden 15 asker hayatını kaybetti" dedi.

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