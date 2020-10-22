Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı

Azerbaycan ordusu, "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a ağır darbe vurmaya hazırlanıyor. Yeni hedef, kritik noktada bulunan Şuşa kenti oldu. Bölgeye hakim isimlerin iddiasına göre Şuşa'nın ele geçirilmesi, Dağlık Karabağ'ın kontrol altına alınması anlamına geliyor.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ istikametinde başlattığı askeri harekat Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde sürüyor. Dağlık Karabağ'ın İran'a olan sınırı işgalden büyük oranda kurtarılırken, Ermenistan her cephede ağır kayıplar veriyor. Azerbaycan ordusunun Fuzuli istikametinde doğu-batı, Cebrayil istikametinde ise güney-kuzey yönünde silsileler açtığını belirten Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev istikameti Şuşa'yı gösterdi. Şuşa'nın ele geçirilmesi Dağlık Karabağ'ın düşmesini sağlar. Bu bölge işgalden kurtarılırsa, Azerbaycan bütün bölgeyi kontrol eder" bilgisini paylaştı.

"ŞUŞA'YI KONTROL EDERSENİZ BÖLGEYİ ELİNİZDE TUTARSINIZ"

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Şuşa kentinin oldukça stratejik olduğunu belirten Atabay, Yeni Şafak'ın haberine göre şunları söyledi: "Cebrail'den sonra Zengilan'a açılan bir koridor var. Aras Vadisi'nin kuzey istikametidir buradan Şusa'ya doğru uzanır. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev de Suşa'yı istikamet göstermiştir. Şuşa'yı kontrol ederseniz, bütün bölgeyi elinizde tutarsınız. Şuşa'nın ele geçirilmesi Dağlık Karabağ'ın düşmesini sağlar. Azerbaycan ordusu, başarıyla harekatını sürdürüyor. SİHA'ların kullanılması da harekat alanına derinlik kazandırıyor"

"UZUN YILLAR GÜÇLÜ SAVUNMA HATLARI İNŞA ETMİŞLER"

Ermenistan ordusunun 28 yıl boyunca Dağlık Karabağ'a savunma hatları inşa ettiğine dikkat çeken Atabay, şu bilgileri paylaştı: "Savunma hatlarını birer metre beton koruganlarla yapmışlar. Ermenistan uzun yıllardır savunma hatları inşa etmiş. Temas hattı dediğimiz başlangıçtaki hattan derinliğe doğru, lojistik tesisleri, hava savunma sistemlerini, ana ikmal yollar üzerindeki mevzi ve tesisleri etkisiz hale getirilmesi için SİHA ve kamikaze droneların çok etkili olduğunu görüyoruz. Dünyada aşılamayacak bir savunma hattı yoktur"

ERMENİ KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ, ASKERLER SAVAŞMAYI REDDETTİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde operasyonlarını sürdürürken Ermenistan ordusuna bağlı güçler ise bazı önemli tepe ve mevzilerde verdiği kayıplar sonrasında geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü kaydedilirken, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu da vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada komutanları öldürülen bir bölüğün ise savaşmayı reddettiği de belirtildi.

"KARABAĞ OLMADAN ERMENİSTAN OLMAZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarında, "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullanmıştı.