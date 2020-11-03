Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı
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Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı

03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:43

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin 'kalbi' olarak nitelendirilen Şuşa eksenindeki Daşaltı kentinde kontrolü sağladı.

Ermenistan'ın, 27 Eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik noktayı ele geçirdi.

DAĞLIK KARABAĞ'IN KONTROLÜ İÇİN KRİTİK ADIM

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinin 'kalbi' olarak nitelendirilen Şuşa eksenindeki Daşaltı'da kontrolü sağladı. Birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu Daşaltı kentinde çok ciddi ve ağır kayıplar vermişti.

"ŞUŞA'YI ELE GEÇİREN KARABAĞ'I KONTROL EDER"

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" demişti.

Harutyunyan, "Ben zafere inanıyorum, bu günlerin dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele etmeniz, Azerbaycan ordusunu cezalandırmanız, bir an önce Artsah'a (Karabağ) gelmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde cephede bir kırılma noktası oluşturmalı ve düşmanı Şuşa'nın kapılarında cezalandırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı

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