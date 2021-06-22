Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri yeni boyuta taşındı"
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Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri yeni boyuta taşındı"

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova: 'Türkiye-Azerbaycan ilişkileri yeni boyuta taşındı'
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gerçekleştirdikleri ziyarette imzaladıkları müttefiklik beyannamesinin iki ülke ilişkilerini yeni boyuta taşıdığını söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gerçekleştirdikleri ziyarette imzaladıkları müttefiklik beyannamesinin iki ülke ilişkilerini yeni boyuta taşıdığını söyledi.

Gafarova, Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının büyük siyasetçisi ve devlet adamı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük gelişme gösterdiğini, toplum ve devlet yaşamının her alanında inanılmaz başarılar elde edildiğini belirtti.

Bugün Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Gafarova, "Kardeş ülkenin bu yükselişi elbette bizi mutlu ediyor çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür." dedi.

Gafarova, Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak değerlere dayalı samimi ilişkilerin uluslararası arenada ender görülen bir olay ve iki halk ile devlet arasındaki dostluk ve kardeşliğin en büyük zenginlik olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin, 20. yüzyılın başlarında Çanakkale Zaferi kazanıldığında, Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarıldığında birlikte olduğunu hatırlatan Gafarova, 2020'de Karabağ işgalden kurtarıldığında tüm dünyanın iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini bir kez daha gördüğünü kaydetti.

Gafarova, savaşın ilk saatlerinden sonuna kadar Erdoğan ve Türk halkı tarafından Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek verildiğinin altını çizerek "Bu destek, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını, Türkiye ve liderinin her yerde ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu herkese gösterdi." dedi.

"Projeler, planlı ve kararlı şekilde hayata geçiriliyor"

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferinin Güney Kafkasya'da yeni bir gerçeklik yarattığını belirten Gafarova, şunları söyledi:

"Bugün Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak çabalarıyla bölgenin jeopolitik manzarasını değiştiren projeler, planlı ve kararlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Erdoğan'ın işgalden kurtarılan bölgeleri, özellikle Şuşa'yı ziyareti, Azerbaycan kültürünün incisi olan bu şehirde, iki ülkenin ay yıldızlı bayraklarının yan yana dalgalanması Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini bir kez daha ortaya koydu. İki ülke arasında imzalanan müttefiklik beyannamesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini yeni boyuta taşıdı.

Erdoğan'ın Milli Meclis'e hitabı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin ebedi ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Erdoğan konuşmasında, bir dizi mesajlar verdi. En önemli mesajlardan biri de Türkiye'nin bugün tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğu ve yarın da yanında olacağını tüm dünyanın bilmesi gerektiğiydi."

Gafarova, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin daha hızlı gelişmeye devam edeceğinden ve iki ülkeye yeni başarılar getireceğinden emin olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri yeni boyuta taşındı" - Haberler
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