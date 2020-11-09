Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya bayrağı dikti

Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan, kentte bulunan bir binanın tepesinde Azerbaycan bardağını dalgalandırdı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da zafer yürüyüşünü sürdürüyor. 27 Eylül'de Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırısı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Her gün kritik noktaları bir bir ele geçiren Azerbaycan, Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı da işgalden kurtardı.

ŞUŞA'YA BAYRAK DİKİLDİ

Azerbaycan ordusu, kentte bulunan bir binanın tepesine Azerbaycan bayrağını dikerek dalgalandırdı. Bu anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Öte yandan bugün de 23 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan ordusu çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini işgalden kurtardı.

ERMENİSTAN YENİ SAVUNMA DUVARI OLUŞTURUYOR

Şuşa'yı kaybeden Ermenistan ise Azerbaycan güçlerini durdurabilmek için Henkendi'de yeni savunma oluşturuyor. Ermenistan'ın diğer cephelerden de çekilmeye hazırlandığı aktarıldı.

ERMENİ ASKERLER KAÇMAYA DEVAM EDİYOR

Ayrıca bölgeden gelen bilgilere göre Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan askerlerinin kaçışı da devam ediyor. Cephedeki bu kaçışlar Erivan yönetiminin elini iyice bağladı.