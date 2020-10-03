Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı
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Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı

03.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:59

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan'a karşı yürütülen karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan'a karşı yürütülen karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırılarının ardından başlatılan karşı harekatta, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunun sevinç görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev alan askerlerin moralinin yerinde olduğu gözlemlendi.

Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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