Az görenler, yaşamlarını kolaylaştıracak püf noktalarını bu evde öğreniyor

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesinde oluşturulan örnek daire, az görenlere, dekorasyondan ışıklandırmaya, kontrast renklerin uyumundan eşyaların büyüklüğüne kadar evlerini nasıl düzenlemeleri gerektiğine ilişkin rehberlik ediyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Merkezindeki örnek yaşam alanında, oturma odası, mutfak ve az gören hastaların rahat kullanabilmesi için özel tasarlanan eşyalar bulunuyor. Doktorlar, örnek dairede yer alan eşyalar üzerinden hastalara evdeki materyallerin büyüklüğü, gereken ışık miktarı ve renk kontrastına ilişkin bilgi veriyor.

Merkezde çalışan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Esra Şahlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulanan "az görme rehabilitasyonu" sayesinde hastaların görme fonksiyonunu artırmaya çalıştıklarını ve bunu günlük hayatta daha iyi nasıl kullanacaklarını öğrettiklerini söyledi.

Merkez bünyesindeki dairenin de bu amaçla tasarlandığını ve az gören hastalara evlerinde tercih edebilecekleri eşyaları gösterebilmek amacıyla oluşturulduğunu belirten Şahlı, şöyle devam etti:

"Mutfaklarını burada yer aldığı şekilde düzenlemeleri konusunda onlara önerilerde bulunuyoruz. Mesela, az gören hastalarımız, masalarındaki su bardaklarını, çatal-kaşıklarını ve tabaklarındaki yemeği görmekte zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bu, onlar için zorlayıcı oluyor. Yüksek kontrast içeren kombinasyonlar yaptıkları zaman, örneğin; beyaz tabakta zeytin gibi siyah bir objenin olması veya siyah tabakta beyaz peynir gibi bir yemeğin bulunması onların görmelerini kolaylaştırıyor. Biz de böyle önerilerde bulunuyoruz."

"Işıklı set düzenlemesi hastaların görmesini kolaylaştırıyor"

Şahlı, az gören hastalar için ışığın önemine dikkati çekerek "Sembolize mutfakta bulunan masada ışıklı bir tasarım var. Bu ışıklarla kişinin çatalını, kaşığını ve bıçağını görmesi daha kolay ya da mutfakta yemeğini hazırlarken ışıklı set düzenlemesi yapılması, tepeden aydınlatmanın olması, az gören hastaların görmesini kolaylaştırıyor." dedi.

Ayrıca, sarı nokta hastalığına bağlı ileri yaşta görme kaybı yaşayan hastalara, televizyon gözlüğü olarak da adlandırılan "teleskopik gözlük" verdiklerini aktaran Şahlı, bununla televizyon izlerken sağlayacakları avantajlara ilişkin onları bilgilendirdiklerini ifade etti.

"Evde kesinlikle uygulayacağım"

Joubert sendromu nedeniyle az gören Munir Efe Yıldız'ın babası Okan Yıldız da Hatay İskenderun'da yaşadıklarını, doktor tavsiyesiyle tedavi için Ankara'ya geldiklerini söyledi.

Yıldız, merkezdeki örnek daireyi gezdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Oğlum çok az görüyor. Odadan odaya geçerken kapıya çarpıyordu. Hocalarımız, bize burayı, mutfak dizaynını gösterdiler. Gördüklerim bana çok mantıklı geldi. Evde kesinlikle uygulayacağım. Munir Efe için çok önemli bence. Kaşığını, çatalını bıçağını, bardağını arıyordu ama bu şekilde renkleri kullanarak beyaz tabağa siyah zeytin veya siyah tabağa beyaz peynir konulabileceği söylendi. Işıklandırma sistemi yapılmış. Benim oğlum için çok faydalı olacağını düşünüyorum."

Sarı nokta hastalığı olan 80 yaşındaki Firdevs Saraç ise kendi evinde de böyle ışıklandırmalar olduğunu, bazı eşyaları ise ilk kez burada gördüğünü belirterek bunların kendisine örnek olacağını ifade etti.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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