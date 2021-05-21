Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı
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Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı

Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, evlerde hasar oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, evlerde hasar oluştu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde zarar meydana geldi.

Kıyılarda bulunan bazı teknelerin batmasına neden olan fırtınadan, binaların çatı ve pencereleri de zarar gördü.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarılarak, "AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır. Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Ayvalık ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da Körfez Koordinasyon Müdürü Kazım Arslan ile hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gittiği anlatılan açıklamada, Yılmaz'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Ekiplerimiz su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını ilçemizde sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." değerlendirmesinde bulundu.

"40 metrelik gezi teknemiz battı"

İlçedeki gezi teknesi sahiplerinden Ali Jale, AA muhabirine, fırtınanın zararının turizm sezonu öncesinde yaşanmasının kendilerini çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Fırtınanın yaklaşık 1 saat sürdüğüne işaret eden Jale, "Bizim de burada yaklaşık 40 metrelik bir gezi teknemiz vardı, o da battı. Bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı çok sayıda tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı." diye konuştu.

Jale, ilçeye balıkçı barınağı yapılmasını istediklerini kaydetti.

-"İyi ki de atlamışım"

Ayvalık'taki fırtınaya teknede yakalanan Bayram Rıdvan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın sabah 06.40 sularında yaşandığını söyledi.

Şiddetli sesle birlikte halatların koptuğunu belirten Demircan, "Ben o sırada teknenin içindeydim, o anda ya teknede kalıp ölecektim ya da atlayıp kurtulacaktım. Yanıma bir tek telefonumu aldım, her şeyim gitti. İlk başta rüya sandım, atlayınca bir o tarafa bir bu tarafa koşmaya başladım. Sonra polisler beni çağırdı. Tekneden ben atladım, tekne her şey battı. İyi ki de atlamışım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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