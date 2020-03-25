Aytunç Bentürk, evdeki dansseverleri dansa çağırdı!
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Yonca Evcimik, İstanbul, Magazin, Güncel

Aytunç Bentürk, evdeki dansseverleri dansa çağırdı!

Kovid-19'un Türkiye'de ilk vakanın çıkmasının ardından eğitimlerine ara veren Aytunç Bentürk ABDA DANS akademinin eğitmen kadrosuyla beraber, online canlı yayınlarla dansseverleri çağırdı.

25.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:57
Aytunç Bentürk, evdeki dansseverleri dansa çağırdı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen corona virüsü (Kovid-19)'un Türkiye'de ilk vakanın çıkmasının ardından eğitimlerine ara veren Aytunç Bentürk, ABDA DANS akademesi stüdyosunda online canlı yayınlarla dansseverleridansa çağırdı.

Dünya ve Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde bizi ayakta tutan şey moral ve tutunduklarımız olduğunu sosyal medyasında dile getiren Aytunç Bentürk, ABDA DANS akademide "şimdidanszamanı " sloganıyla yola çıktı.

Danseverleri biraz olsun bu ortamdan uzaklaştırmak isteyen ve pozitif enerjiyle doldurmak adına duyarlı eğitmenleriyle online yayınlara hem öğrencilerine 'evde kal' dedi hemde online yayında dans ettirdi.

#EvdeKal

Aytunç Bentürk Kimdir?

Ünlü dansçı Aytunç Bentürk kimdir? Aytunç Bentürk kaç yaşında? Aytunç Bentürk aslen nereli?

Aytunç Bentürk eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan beri dansla ilgilenen Aytunç Bentürk, Tolga Han Dans Ekibi'ne katılarak TRT'de TV çekimlerinde yer almıştır. Profösyonel olarak dans hayatına dahil olan Aytunç Bentürk, 90'lı senelerde "Komedi Dans Üçlüsü'nün kurucu ekibi içerisinde yer almıştır. 1992 senesinde askere gitmek için mesleğine ara veren Aytunç Bentürk, 1993 senesinde askerden döndüğünde Yonca Evcimik'in dans grubuyla çalışmaya başlamış ve Yonca Evcimik dahil olmak üzere bir çok başarılı şarkıcının klibinde rol almıştır.

Bir yandan özel dans dersleri veren Aytunç Bentürk, 1999 senesinde FFDC'yi satın alarak kendi dans okulunu kurmuştur. 2000 senesinde Türkiye'yi temsil etmek adına çıktığı katıldığı dünya çapındaki "Salsa Turnuvaları"nda büyük bir ses getiren Aytunç Bentürk, dans turnuvalarına katılmaya hala devam etmektedir. 2001 senesinde SSDD tarafından düzenlenen dans yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Aytunç Bentürk, 2004 senesinde İsviçre'de düzenlenen bir yarışmada birincilik elde etmiş ve 2005 senesinde Uluslararası Mayan Dünya Salsa Şampiyonası'nda "Uluslararası Dünya Şampiyonu" olarak büyük bir başarı elde etmiştir. 2004 senesinde "Aytunç Bentürk Dance Acedemy"i kuran Aytunç Bentürk, 2007 senesinde Kanal D ekranlarının sevilen yarışması olan "Benimle Dans Eder Misin" yarışmasının koreograflığını üstlenmiştir. 2007 – 2009 seneleri arasında Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun kurucu üyeliğini yaparak, "Sosyal Latin Dansları As Başkanı" seçilmiştir. 2014 senesinde ise "Salsa Ve Sosyal Latin Dansları Milli Takım Antrenörlüğü" görevini üstlenen Aytunç Bentürk, görevine hala devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler

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