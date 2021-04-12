Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...
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Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

Bir dönemin unutulmaz mankenlerinden Aysun Kayacı, twitter'da trend topic oldu. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor? İşte Kayacı'nın sır dolu yaşamı...

Eski manken, oyuncu ve sunucu Aysun Kayacı, 2012 yılında bir anda ortadan kayboldu. 27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, eşiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da yerleşti. Kayacı ve eşinin şimdilerde Dubai'de yaşadığı biliniyor.

Aysun Kayacı, yıllar önce NTV'de ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.

Tepki çeken açıklamalarından sonra Türkiye'ye terk etmek zorunda kalan Aysun Kayacı, twitter'da sık sık trend topic oluyor.

Herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmayan Aysun Kayacı'nın gizemli yaşamı oldukça merak ediliyor.

Aysun Kayacı, 2000'li yıllarda mankenliğe başladı. Kısa sürede bu alanda adından söz ettirdi. Eski futbolcu Emre Aşık ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını uzunca bir süre süsledi. Herkes ikilinin evlenmesini beklerden onlar ayrılık kararı alarak sevenlerini oldukça şaşırttı.

Kayacı, mankenliğin yanı sıra oyunculukta yaptı. 'Zehirli Çiçek', 'Çat Kapı', 'Sessiz Gemiler' ve 'Doktorlar' gibi dizilerde rol aldı.

Reklam filmlerinde de oynayan Kayacı, bir TV yarışmasında da sunuculuk yaptı.

Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen 41 yaşındaki Aysun Kayacı'nın bankacı eşi Efe Kapancı ile birlikte Dubai-Londra arası mekik dokuduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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