Bir dönem ekranların dikkat çeken sunucularından biri olan Ayşenur Yazıcı, son dönemde hem sağlık durumu hem de geçmiş kariyeriyle kamuoyunun ilgisini yeniden üzerine çekti. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça yöneltilen "Ayşenur Yazıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve şu an ne iş yapıyor?" gibi sorular, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ayşenur Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşenur Yazıcı ne iş yapıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Ayşenur Yazıcı, hem medya kariyeri hem de yazarlık çalışmalarıyla tanınan çok yönlü bir isimdir. Erzurumlu subay bir baba ile Elazığlı öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Yazıcı, çocukluk ve eğitim yıllarını Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve yurt dışında geçirmiştir.

Ayşenur Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli

İlkokulu Anadolu'nun farklı illerinde tamamlayan Ayşenur Yazıcı, ortaokul eğitimini Paris'te, lise öğrenimini ise Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimine Fransa'nın Lyon şehrindeki Rhone Akademisi'nde devam eden Yazıcı, burada kozmetoloji ve sahne-sinema sanatları alanında eğitim aldı.

Ayşenur Yazıcı'nın medya kariyeri, 1983 yılında İzmir TRT'de başladı. TRT'deki görevinin yanı sıra Christian Dior'un Türkiye temsilciliğinde beş yıl boyunca teknik müdür ve eğitmen olarak çalıştı. Aynı dönemde Printemps Mağazaları'nda reklam, animasyon ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevini üstlendi. Türkiye'de geniş çaplı kozmetik tanıtım kampanyalarının öncüsü oldu.

Ayşenur Yazıcı ne iş yapıyor

Yazıcı, 1990 ile 2011 yılları arasında TRT ve özel televizyon kanallarında spikerlik ve program sunuculuğu yaptı. Bu süreçte 50'den fazla ödüle layık görülen Ayşenur Yazıcı, Türk Dil Kurumu tarafından verilen "Türkçeyi En İyi Kullanan Spiker" unvanına da sahip oldu.

Ayşenur Yazıcı, ilk evliliğini 1984 yılında yaptı ve bu evlilikten Kerem adında bir oğlu dünyaya geldi. 1989'da ikinci evliliğini yaptığı Cem Yazıcı'dan 1996 yılında boşandı ancak hâlâ bu soyadını kullanmaktadır.

Sanat ve medya kariyerinin yanı sıra Reiki mastırı olan Yazıcı, üniversitelerde renk terapisi, düşünce gücü ve kişisel gelişim üzerine seminerler vermektedir. Ayrıca, Zülfü Livaneli'nin "Şahmeran" filminde dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Serge Mentelet ile birlikte çalışmıştır. İngilizce ve Fransızca bilen Ayşenur Yazıcı, halen yazar, eğitmen ve danışman kimliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayşenur Yazıcı'nın kitapları

AYŞENUR YAZICI HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Edebiyatla da yakından ilgilenen Ayşenur Yazıcı, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı; dergilerde kozmetik üzerine yazılar ve psikolojik testler hazırladı. Yazar olarak da üretken bir kariyere imza atan Yazıcı'nın yayımlanmış kitapları arasında şunlar yer alıyor:

Ekmek Arası Hayat

Bedriye

Kadınlar Ağlar

Makyajda Sihirbazlık Numaraları

Son 13 Gün

Sizin Hikayenizi Çaldım

Yaşama Yetişemeyenlere Mucize Çözümler

Sensin Mağara Adamı

Dil Kafirleri

Çocuk Gelin

Dön Muazzez

Son Lobotomi

Kendinden Utanmak

Ayşenur Yazıcı hangi filmlerde rol aldı

AYŞENUR YAZICI HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Benden Ne Olur? - Güzin Bal (2022)

Hadi be Oğlum - (2018)

Küstüm Çiçeği - (2010)

Sıkı Dostlar - (2009)

Anadolu Kaplanı - Neriman (2006)