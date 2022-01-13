Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi - Haberler
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Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi

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Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından anne ve dayısı gözaltına alınmıştı. Dayısı, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etmişti. Öte yandan minik Ayşenur'un, annesinin üvey babasının nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bu durum akıllara Yörük kızı Müslüme'nin ölümünü getirdi. Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, yapılan DNA testi sonucu babası minik kızın biyolojik babası çıkmıştı.

Burdur'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.'nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç. emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti.

Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi

Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından anne Kader Karadeniz dayı Hızır Çetinkaya şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi

Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla da adliyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti. Sabah'ın haberine göre talihsiz yavrunun ise annesinin üvey babasının nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacağı kaydedildi. Ayşenur Kazık'ın ölümü akıllara; Mersin'in Gülnar ilçesinde ölü bulunan Müslüme Yağal'ı getirdi.

Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, akıllara Yörük kızı Müslüme'yi getirdi

Yörük kızı Müslüme Yağal, 10 Kasım günü kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde ise cansız bedenine ulaşılmıştı. 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın, tutuklanan dedesi Hasan Yağal ise yapılan DNA testi sonucu babası çıkmıştı.

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