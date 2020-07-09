Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek
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Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Ayşe Karaman'nın kanında çıkan ilaçla ilgili rapor istenecek
09.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:43

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, savcının talebiyle Karaman'ın kanında bulunan ilacın etki süresi, etki hızı ve ölümle ilgisi hakkında Adli Tıp Kurumu ve Eczacılar Odası'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür T. hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesinde sanık Özgür T., delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

ALİNENİN AVUKATI REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDUDavanın bugün görülen 7'nci celsesine sanık Özgür T., Ayşe Karaman'ın annesi Feride ve babası Adem Karaman ile taraf avukatları katıldı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, bir önceki celsede mahkemeye fiziki olarak veremedikleri, Karaman'ın ölümüne neden olan ilaçları daha önce kullanıp kullanmadığı, kullandıysa hangi sıklıkla ve hangi dozda kullandığının tespiti, sanığın verdiğini iddia ettiği ilacın dozunun ölüme neden olup olmayacağı gibi soruların cevaplanması için hazırlanan bilimsel raporu mahkemeye sundu. Avukat Beyendi, gelinen aşamada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunduklarını belirten dilekçeyi de mahkemeye verdiklerini, aynı zamanda önceki celselerde mahkemece kabul edilmeyen, Karaman'ın kanında tespit edilen ilacın ölümüyle ilişkisinin aydınlatılması için tekrar Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınmasını talep etti.MAHKEME REDDİ HAKİM TALEBİNİ RET, RAPOR TALEBİNİ KABUL ETTİAvukat Tevfik Tolga Beyendi'nin talepleri doğrultusunda görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine, ilaç konusunda Karaman'ın ölümüne etkisini ortaya koyacak raporun Adli Kurumu'ndan istenilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de reddi hakim talebinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine, bu yöndeki dilekçenin bir üst mahkemeye verilmesine, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek ilacın etki süresi, etki hızı ve maiyeti hakkında ayrıntılı rapor istenilmesine, ayrıca Eczacılar Odası'ndan da söz konusu ilaçla ilgili benzer şekilde rapor istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.ANNEDEN MAHKEMEYE TEPKİ

Duruşma sonunda anne Feride Karaman, mahkeme heyetine yönelik, "Bu adamı cezaevinden çıkarttınız, benim kızımı mezardan çıkartabilecek misiniz?" diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından salondan çıkartılmak istenen Karaman, "Benim kızımı öldürdü, ben de onu öldüreceğim" diyerek sanığın üzerine yürümek istedi. Anne, yakınları ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek salondan çıkartıldı.   


Kaynak: DHA

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