Ayşe Barım olayı nedir? Ayşe Barım ne ile suçlanıyor? - SON DAKİKA

Ayşe Barım olayı nedir? Ayşe Barım ne ile suçlanıyor? - SON DAKİKA
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Ayşe Barım olayı nedir? Ünlü menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada yaşanan yeni gelişmeler, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir, ne ile suçlanıyor? İşte, detaylar…

Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan ünlü menajer Ayşe Barım'ın yargı sürecine ilişkin yaşanan son gelişmeler, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Dava dosyasındaki iddialar ve mahkeme sürecinde yaşanan her yeni adım, hem sanat camiasında hem de kamuoyunda dikkatle izleniyor. Peki, Ayşe Barım olayı nedir? Ayşe Barım neden tutuklandı, ne ile suçlanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak yeniden açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım, kamuoyunun gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Barım'ın, 2013 yılında gerçekleşen Gezi eylemlerinde aktif rol oynadığı ve sanat dünyasındaki bazı isimleri bu eylemlere yönlendirdiği öne sürüldü.

Savcılık, Barım'ın dönemin siyasi iktidarına karşı yapılan gösterilerin organizasyonel ayağında yer aldığını iddia ederek, eylemlere katılımın koordinasyonunu sağladığını belirtti. Bu iddialar üzerine Barım hakkında ağır ceza istemiyle dava açıldı.

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AYŞE BARIM NE İLE SUÇLANIYOR?

Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yeniden açılan bir dava kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla yargılanıyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barım'ın, 2013 yılındaki eylemler süresince sanat camiasındaki etkin pozisyonunu kullanarak bazı ünlü isimleri gösterilere katılmaya teşvik ettiği, eylemlerin organizasyonel yapısında aktif rol aldığı öne sürüldü.

Savcılık, Barım'ın Gezi sürecinde "koordinasyon ve yönlendirme" faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ederek, bu eylemlerin demokratik protesto sınırlarını aşarak hükümeti hedef alan bir kalkışma girişimi kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

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Ayşe Barım ise tüm suçlamaları reddederek, yalnızca mesleki ilişkilerini sürdürdüğünü ve hiçbir şekilde yasa dışı bir eylemin parçası olmadığını savundu. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dava süreci kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

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