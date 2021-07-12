Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti
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Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MHP'den Aydın Karacasu Belediye Başkanı seçilen Zeki İnal, sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP'li Karacasu Belediyesi'nde istifa şaşkınlığı yaşanıyor. 31 Mart seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Zeki İnal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, belediye başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZIN HER DAİM EMRİNDEYİM"

Karacasu, sosyal medya üzerinden duyurduğu istifasının gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. MHP'li İnal'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla..."

Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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