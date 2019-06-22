Aynı anda en çok araca hizmet verecek

İleri teknolojiyle donatılan tesis, sanayi algısını yıkacak

İZMİR - İzmir ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan, Pirelli'nin yetkili satıcısı Yüksel Rot, ileri teknoloji makine parkına sahip ön düzen ve balans makineleriyle donattığı yeni şubesini İzmir'in Çiğli ilçesinde hizmete açtı. Aynı anda 9 araca hizmet verebilen tesis, modern görünümü ve bilardo ve konsol oyunları gibi alanlarıyla alışılagelmiş sanayi algısını da yıkmaya hazırlanıyor.

Otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan, Pirelli'nin yetkili satıcısı Yüksel Rot, ileri teknoloji makine parkına sahip ön düzen ve balans makineleriyle donattığı yeni şubesini İzmir'in Çiğli ilçesinde hizmete açtı. Yüksel Rot'un sahibi Koray Yılmaz'ın ev sahipliğinde Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini'nin de hazır bulunduğu açılışa Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer, Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü Tolga Çise, Pazarlama Müdürü Ipek Unaran, İletisim ve Medya İlişkileri Müdürü Ahu Tarmangil, Ticari Pazarlama Şefi Billur Hasbay, Bölge Satış Yöneticileri Kemal Kılınç ve Arda Yavuz'un yanısıra birçok davetli katıldı.

Pirelli'nin 140 yılı aşkın köklü tecrübesiyle lastikler geliştirirken, dünyanın en prestijli otomobil üreticileri ile iş birlikleri sayesinde 3 binden fazla homologasyona sahip bulunduğunun altını çizen Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, "Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli'nin sürdürülebilir büyüme planlarında premium stratejisi önemli bir role sahip bulunuyor. Her otomobilin teknik gerekliliklerine göre özelleştirilmiş lastikler talep eden dünyanın en prestijli otomobil üreticileri Pirelli'yi tercih ediyor. İzmir ve çevresine yönelik premium satış ve servis hizmeti vermeyi hedefleyen yetkili satıcımız Yüksel Rot'un da yeni şubesiyle bu yolculuğumuzda bize önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu. Açılışı yapılan tesisin, alışılagelmiş sanayi algısını yıkacağını da ifade eden Özdemir, bu sayede herkesin rahatlıkla aracı için gerekli işlemleri yaptırabileceğini söyledi.

Yepyeni bir deneyim

Pirelli ile süregelen iş birliklerini bu ileri teknolojik donanıma sahip yeni şubenin açılışı ile bir adım daha ileri taşıdıklarını ifade eden Yüksel Rot'un sahibi Koray Yılmaz ise "Yüksel Rot olarak, son teknoloji ekipmanlarla birlikte 9 araca birden aynı anda hizmet verecek şekilde dizayn ettiğimiz şubemizle Pirelli'nin İzmir'deki en büyük şubesini açmaktan mutluluk duyuyoruz. Premium ve prestij segmentte araç üreticilerinin dünya çapında tercihi olan Pirelli'ye yakışan özel bir şube tasarladık. Çiğli'deki yeni şubemizde sadece lastik satış ve servisi değil, yeni bir deneyim de sunmayı vadediyoruz. Müşterilerimizin konforunu ve araçlarının güvenliklerini esas alarak donattığımız yeni şubemizde gerek kamera sistemi ve teknolojik ekipmanlar ve çocuklara yönelik oyun alanlarıyla da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tüm müşterilerimizi Pirelli'nin bu özel şubesini deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.

Aynı anda 9 araca birden hizmet sunabiliyor

Pirelli'nin lift ve ön düzen sayısı ile en çok araca aynı anda hizmet verebilen yetkili satıcısı unvanına sahip olan yeni şube ise aynı anda 9 araca birden hizmet verebilecek. 2 katlı 1080 metrekarelik bir alana sahip bulunan yeni şubede alt kat, servis alanı ve arkalı-önlü araç giriş-çıkışlarına müsait olarak tasarlandı. Şubenin üst katı ise bekleme-dinlenme alanı ile depo olarak hizmet verecek. Tamamen engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanan yeni şubede müşteriler, üst katta kamera sistemi sayesinde araçlarını takip edebilecek. Konsol oyunları ve bilardo gibi oyun alanları ise müşterilerin araçları servisteyken zamanlarını geçirebilmelerine imkan sunuyor. Servis bitiminde müşterilerin cep telefonlarına SMS ile "aracınızın bakımı bitmiştir" bilgisi verilecek.

Mevcut satışların 2 katına çıkarılması hedefleniyor

Makine ekipmanı olarak en son teknolojiye sahip yeni şube ile İzmir bölgesindeki mevcut satışların 2 katına çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca, çocuklarıyla gelen müşteriler için de ayrı bir oyun alanı yer alıyor. Tüm ortak alanlarda kablosuz internet ve çalışma masaları bulunurken, yoğun çalışan müşterilerin işlerini aksatmadan araçlarını servise getirebilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İHA