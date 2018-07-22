"Aylık Gelirim 3 Bin 500 TL" Diyen Adnan Oktar'ın Serveti 1 Milyon Dolara Yaklaştı

Polisi verdiği ifadesinden aylık kazancının 3 bin 500 TL olduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın serveti dudak uçuklattı. MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gönderdiği raporların ardından düğmeye basan polisin yaptığı incelemelere göre Adnan Oktar'ın serveti 1 milyar dolara yaklaşıyor.

SERVETİ 1 MİLYON DOLARA YAKLAŞIYOR

Yeni Şafak gazetesinden Şahin Şen'nin haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar'ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar'ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı öne sürüldü. Kandırılarak örgüte üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı ve bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

FETULLAH GÜLEN'LE KONFERANS VERMİŞ

Adnan Oktar'a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen'le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar'ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar'ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.