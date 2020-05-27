Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
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Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti

Aylar sonra bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi. 27 Mayıs ihtilalinin sembolü olan ve eskiden Yassıada ismi ile bilinen ada, yenilenmiş haliyle bugün açılacak.

27.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:00

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır bir araya gelemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na birlikte gitti.

MHP'NİN RESMİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILDI

Konuyla ilgili MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılış programına birlikte seyahat ediyorlar" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İki liderin birlikte yolculuk ettiği fotoğraf, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte MHP'nin hesabından yapılan o paylaşım;

Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte seyahat etti

MENDERES VE 2 SİYASETÇİ İDAM EDİLDİ

27 Mayıs ihtilalinde dönemin siyasetçilerinin yargılanması ve idam edilmesiyle demokrasinin en karanlık günlerine tanıklık eden Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açılacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden mağdur olan Demokrat Partili 592 siyasetçi, 15 ay boyunca Yassıada'da hücrelerde, zindanlarda tutuldu. Yassıada'daki sözde mahkeme sonrası Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan cuntacıların kararıyla idam edildi. 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada; demokrasi ve milli iradeyi yansıtacak müze kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıyla yenilenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel bir törenle halka açılıyor.Açılış törenine, Yassıada'da tutuklu kalan Demokrat Partili siyasetçilerin bir bölümünün çocukları ve torunlarının da katılması bekleniyor.

KARANLIK GÜNLERDEN AÇIK HAVA MÜZESİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve girişimiyle bundan 5 yıl önce başlayan çalışmalar tamamlandı. Yassıada, eski günlerini geride bırakarak, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. İşletmeciliğini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) üstlendiği, günübirlik ziyaretlere de açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın iki temel işlevi olacak. Öncelikle, Türkiye'nin demokrasi ve siyasi tarihinin utanç vesikaları olan darbe, tutuklamalar ve yargılamalar ülkenin genç nesillerine öğretilerek, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun aziz hatıraları yaşatılacak. İkinci olarak ise ulusal ve uluslararası demokrasi ve insan hakları toplantılarına ev sahipliği yapılarak, bu alandaki tarihi tecrübe küresel düzeyde paylaşılacak.

SPOR SALONU, MÜZELERİ VE KONGRE SALONU İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle üzerinde durduğu konulardan biri olan adanın karanlık geçmişinin yeni nesillere ve dünyaya anlatılması amacıyla darbe yargılamalarına sahne olan spor salonu, 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Adadaki yapılardan biri de dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi olarak değerlendirildi. Kütüphanesi ve sergi alanlarıyla birlikte ada, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olarak tasarlandı. Öte yandan; adada uluslararası alanda üst düzey katılımcıların da misafir edilebileceği dikkate alınarak 123 odalı kongre oteli, her türlü toplantıya ev sahipliği yapabilecek 500 kişilik kongre merkezinin yanı sıra cami, anıt ve park ile meydanlar da inşa edildi.Adanın diğer yapıları ise tarihi Bizans sarnıcı ve zindanları, şato yapısı, seyir terasları, engelliler için yatay asansör, tarihi subay gazinosu, iskele idare ve kriz yönetim yapısı, karşılama yapısı, helikopter pisti, restoran ve personel yatakhanesi ile yönetim binasından oluşuyor.

DEMOKRASİ FENERİ, GELECEĞİ AYDINLATACAK

Adanın en dikkat çekici yapısı ise 24 metre yüksekliğindeki taş yüzeyli Demokrasi Feneri. Fenerin ışığı yalnızca adadan değil komşu adalardan ve İstanbul'un yakın kıyılarından da görülebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi demokrasiye olan saygıyı ve inancı canlı tutan, simgeleyen bir yapı olarak Demokrasi Feneri, ışığıyla geleceği aydınlatacak.

Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti

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