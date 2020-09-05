Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş kaç yaşında, nereli? Ayhan Taş evli mi? Ayhan Taş oynadığı filmler! Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Ayhan Taş özel hayatıyla da magazin gündemine geliyor. Peki, Ayhan Taş kaç yaşında, nereli? Ayhan Taş evli mi? Ayhan Taş oynadığı filmler nelerdir? Ayhan Taş kimdir?

Oynadığı film ve dizilerle hafızlara kazınan Ayhan Taş, öze hayatıyla da gündem oluyor. Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş kaç yaşında, nereli? Ayhan Taş evli mi? Ayhan Taş oynadığı filmler! İşte, Ayhan Taş hakkında merak edilenler…

AYHAN TAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Haziran 1971

Kaç yaşında: 49 yıl yaşında

Nereli: Adana, Türkiye

Medeni durumu: Evli

İLK YILLARI

İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Ayhan Taş, tiyatrodan önce 1993-1995 yılları arasında şiir topluluğu çalıştırıcılığı ve Edirne Dost FM'de radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı.

TİYATRO GEÇMİŞİ

1997 yılında tiyatroya başladı ve Arayış Tiyatro Topluluğu bünyesinde Melih Cevdet Anday'ın İçerdekiler adlı oyununda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi. Ertesi yıl Prof.Dr Sevinç Sokullu önderliğinde yaratıcı drama çalışmaları yaptı. 2001 yılında önce Doç.Dr Tülin Sağlam önderliğinde yaratıcı drama çalışmaları yaptı daha sonra önceden arkadaşı olan Yiğit Arı ve DTCF Tiyatro Bölümü'nde tanıştığı 4 arkadaşıyla beraber Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Aynı yıl Ankara Batıkent Lisesi'nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı. Bu grup daha sonra İstanbul'a taşındı. Bu grupla beraber Türkiye'ye Tiyatro Sporunu getirdi.[1] Gösteriler yaparak herkesin beğenisini kazandı. Hala grupla beraber İstanbul'da Hayalhane'de gösterilerine devam etmektedir. Ayrıca Fox'ta yayınlanan Anında Görüntü Show isimli televizyon programıyla Doğaçlama Tiyatroyu ekranlara taşımıştır. Kardeş Payı adlı dizide, oto tamircisi Sezai karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

• 1997 Arayış Tiyatro Topluluğu bünyesinde Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler adlı oyununda görev aldı.

• 1998 Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Prof.Dr Nurhan Karadağ'ın yönettiği Cumhuriyete Selam adlı oyunda ışık tasarımı yaptı.

• 1998 Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Cumhuriyet Kiper'in sahnelediği Maeterlinck'in yazdığı Körler adlı oyunda oyunculuk yaptı.

• 1998 Ankara Devlet Tiyatrosunda Alonso De Santos'un yazdığı Mehmet Ege'nin sahneye koyduğu Tütüncü Dükkanı adlı oyunda yardımcı oyunculuk yaptı.

• 1999 Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Burak Tamdoğan'ın sahnelediği Berthold Brecht'in Demirin Fiyatı Nedir? adlı oyununda oyunculuk yaptı.

• 2000 Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Gülabi Turan'ın sahnelediği Anton Çehov'un Ayı isimli oyununda oyunculuk yaptı

• 2000 Ankara Devlet Tiyatrolarında sahnelenen Katerina Blum'un Çiğnenen Onuru ve Tanrılar Erkek olunca adlı oyunda yardımcı oyunculuk yaptı.

• 2001 Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Prof.Dr Nurhan Karadağ sahnelediği Nâzım Hikmetin Ferhat ile Şirin adlı oyununda rol aldı.

• 2002 Burak Satıbol'un yönettiği Ferhan Şensoy'un Haldun Taner Kabare isimli oyununda oyunculuk yaptı.

• 2003 Berthold Brecht'in Carrar Ana'nın Silahları adlı oyununda rol aldı.

SİNEMA FİLMİ

• 2009 Yönetmenliğini Semir Aslanyürek' in yaptığı [7 Avlu] adlı film' de Tahir adlı karakteri canlandırdı.

• 2014 Yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı Yusuf Yusuf adlı filmde Terörist karakterini canlandırdı.

• 2014 Yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı [inşaat 2] adlı filmde müezzin Ferruh karakterini canlandırdı.

• 2014 Yönetmenliğini Ayhan Özen'in yaptığı Sürgün İnek adlı filmde Vahap karakterini canlandırdı.

• 2015 Yönetmenliğini Muharrem Gülmez'in yaptığı Çarşı Pazar adlı filmde Berber Cemil karakterini canlandırdı.

• 2015 Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Düğün Dernek 2: Sünnet adlı filmde Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası karakterini canlandırdı.

• 2016 Yönetmenliğini Raşit Çelikezer'in yaptığı Babaların Babası filminde rol almıştır.

• 2016 Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nin yaptığı Çetin Ceviz 2 filminde rol almıştır.

• 2016 Yönetmenliğini Erdi Dikmen'in yaptığı Bayram Abi adlı filmde oynamıştır.

• 2016 Yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Bir Baba Hindu filminde rol almıştır.

• 2017 Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Çalgı Çengi İkimiz adlı filmde İsmet karakterini canlandırdı.

• 2020 Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Baba Parası adlı filmde oynamıştır.

TELEVİZYON

• Anında Görüntü Show isimli televizyon programı

• Star tv'de İşler Güçler adlı dizide

• Star tv'de Kardeş Payı adlı dizide

• Star tv'de Mahşer-i cümbüş adlı komedi programında