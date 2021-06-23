AYDIN KUŞADASI'NDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZDIĞI HİKAYELER KİTAPLAŞTIRILDI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencileri, toplumsal değerlere dikkat çekmek için dürüstlük, saygı ve hoşgörü gibi konuları içeren çocuk hikayeleri yazdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencileri, toplumsal değerlere dikkat çekmek için dürüstlük, saygı ve hoşgörü gibi konuları içeren çocuk hikayeleri yazdı. Hikayeler, 'Değerler Dile Geldi' isimli bir kitap altında toplanırken, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bu projeye destek olan herkesi canı gönülden kutluyorum"

Kuşadası'nda İbrahim Zeki Emgin İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğretmenleri, toplumsal değerlere karşı farkındalık oluşturmak için öğrenciler arasında bir proje düzenledi. Proje kapsamında, iki okulun 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden 68 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. Öğrenciler, 10 öğretmenin danışmanlık yaptığı projede hoşgörü, empati, sevgi, adalet, iş birliği, vatanseverlik ve saygı gibi değerleri konu alan çocuk hikayeleri yazdı. Hikayelerin yer aldığı sayfalar, öğrencilerin boya kalemleriyle çizdiği resimlerle de renklendirildi. 3 ay süren çalışma sonunda öğrenciler tarafından yazılan 77 hikaye, kitap haline getirildi. 'Değerler Dile Geldi' ismi verilen kitaptan, Aydın'daki diğer okullara dağıtılması için 3 bin tane basıldığı belirtildi.

Projeye katılan öğrencilere teşekkür belgesi verilmesi için dün İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nda bir tören düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nu yaptıran hayırsever Mücella Emgin ile çok sayıda veli katıldı.

'GELECEĞE MESAJ VERDİNİZ'

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Yücel, "Çok kıymetli bir çalışma oldu. Bu projeye katılan öğrenci ve destek veren öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum. Bir topluluğu millet yapan bazı değerler vardır. Sizler de bu değerleri şimdiden kağıda döküp, kitaplaştırarak geleceğe mesajınızı verdiniz" dedi.

"KÜÇÜK YÜREKLİ BÜYÜK YAZARLARö

Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu Müdürü Dilek Tekin ise, "Projenin başında öğrencilerimiz ve veliler arasında toplumsal değerlerimizle ilgili bir anket yaptık. Bu anket sonucunda öğrencilerimiz kısa hikayeler yazdı. Amacımız, bir toplumu ayakta tutan bütün değerleri tekrar dile getirmek. Küçük yürekli büyük yazarlar yetiştirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

EDEBİYATA YÖNELECEKLER

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur da çalışmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüklerini söyledi. Hikayeleri yazan öğrencilerin arasından ileride edebiyata yönelenlerin mutlaka çıkacağını kaydeden Cesur, "Öncelikle kitabın basılmasında bize destek olan Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Umarım nice Necip Fazıllar ve Nazım Hikmetler yetiştiririz" dedi.

Değerler Dile Geldi isimli kitaptaki Sarı Kuşum isimli hikayeyi yazan İbrahim Zeki Emgin İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Naz Polat (8), "Projede yer almak çok güzeldi. Katıldığım için çok mutlu oldum. Umarım okuyanlar hikayemi beğenir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı