Aydın kuşadası 6 yıl aradan sonra 'altın güvercin' ile yeniden kanatlandı

03.09.2019 12:08

Kuşadası 6 yıl aradan sonra 'Altın Güvercin' ile yeniden kanatlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 21 yıl boyunca Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 6 yıl aradan sonra kortej yürüyüşü ve Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki kokteyl ile tekrar Kuşadalılar ile buluştu. Etkinlik, beste yarışması, yenilenen formatı, zengin içeriği ve çatısı altında düzenlecek farklı etkinliklerle katılımcılarına hafta boyunca kültür ve sanat dolu anlar yaşatacak.

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk Bulvarı'ndan saat 19.30'da başlayan kortej yürüyüşüne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Evrim Karakoz, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 160 sivil toplum örgütünün temsilcileri, animasyon grupları, okul bandoları, amatör spor kulüplerinin de yer aldığı festival korteji, çalınan müzikler eşliğinde Atatürk Bulvarı ile İnönü ve Sağlık caddeleri güzergahını takip ederek Balıkçılar Meydanı'na kadar yaklaşık 8 kilometrelik bir güzergahta yürüdü. Yaklaşık 1 saat süren kortej yürüyüşü sırasında dans grupları ve animasyon ekipleri de ilginç kostümleriyle çeşitli gösteriler sunarak yürüyüşe renk kattı. Korteje vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup kalabalığa destek verdi.

'KUŞADASI 6 GÜN BOYUNCA SANATA DOYACAK'

Balıkçılar Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından kalabalığa seslenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'nı yeniden Kuşadası'na kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Kuşadası'na mal olmuş önemli bir marka olduğuna dikkati çeken Başkan Günel, Uzun yıllardır farklı nedenlerden dolayı düzenlenmeyen bu değeri yeniden gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası 6 gün boyunca sanata ve sanatçıya doyacak. Altın Güvercin Beste Yarışması festivalimiz boyunca halk konserlerimizin yanı sıra kitap nostalji ve plak günleri sergisi, ünlü yazarlarımızın imza günleri, Barış Manço 7'den 70'e fotoğraf sergisi gibi etkinlikler de sizleri bekliyor olacak dedi.

'TARİHİ KERVANSARAYDA AÇILIŞ KOKTEYLİ VE ALPAY KONSERİ'

Kortejin ardından Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılış kokteyli yapıldı. Osmanlı Dönemi'nden kalan 6 asırlık tarihi Kervansaray'da Hollywood'un gala gecelerini aratmayan bir kokteyle davetliler yoğun ilgi gösterdi. Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü'ne layık görülen Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Alpay gece sonunda davetlilere uzun süre unutamayacakları bir konser verdi. Alpay, konserinde, 'Fabrika Kızı', 'Yekte', 'Eylül'de Gel' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Alpay'a onur ödülünün festivalin final gecesi olan 7 Eylül'de takdim edileceği bildirildi. Konser sonunda Belediye Başkanı Ömer Günel, şarkıcı Alpay'a Altın Güvercin Beste Yarışması'na katılımından dolayı teşekkür plaketi verdi.

'KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN İLE YENİDEN KANATLANIYOR'

Kokteyde de bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması hayata geçerken bu konuda iki önemli karar verici vardı. Bunlardan birisi, bugün işleri sebebiyle aramızda olamayan geçmiş dönem belediye başkanımız Engin Berberoğlu ve yine bu organizasyonun tüm mutfağını hazırlayan üstadımız Ali Rıza Türker. Zamanında oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve turizmin başkenti Kuşadası'na yakışır bir şekilde tanıtımını sağlamış bu organizasyonun tekrar başlangıcını yapıyor olmaktan çok mutluyuz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü, 'Kuşadası, Altın Güvercin ile yeniden kanatlanıyor' diyoruz. Çünkü Kuşadası'nın yeniden kanatlanmasını istiyoruz. Eski günlerden daha da ileriye gitmesini, kalitenin konuşulduğu Kuşadası sokaklarına yeniden kavuşmak istiyoruz dedi.

SAHNE SIRALAMALARI KURA İLE BELİRLENDİ

Kokteylde, Turhan Yükseler başkanlığındaki, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyük ve Yusuf Bütünley'den oluşan ön jürinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplanarak 2 günlük değerlendirme ile belirlediği finalistlerin Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda alacakları sahne sıralaması da kura ile belirlendi. Kura sorucu ilk olarak sahneye çıkacak isim, söz yazarı, bestetecisi ve yorumcusu olduğu 'Sen Bana Canlı Lazımsın' isimli parçası ile Gökçe Özgül olacak. Ardından sırasıyla söz ve bestesi kendisine ait olan 'Festival' isimli parçasıyla Can Erol, söz ve bestesi Selahattin Erhan'a ait 'Prova' isimli parça ile Duygu Karakuş, söz ve bestesi kendisine ait 'Masalar Şehri' ile Hakan Budak, bestesi Gökmen Adıgüzel ait, sözlerini ise Adıgüzel ile birlikte yazdığı 'Gurbet Türküsü' ile Zeynep Türkeş, beste ve sözleri kendisine ait 'Ölmüşcesine' isimli parça ile Neslihan Demirtaş, bestesi Mine Bucur, Sözleri Nebi Birgi'ye ait 'Bir Umut Var' isimli parça ile Serra Hepgül, bestesi Gökhan Varol, sözleri Ayper Yelbiz'e ait 'Korkarım' isimli parça ile Didem Ezgi Kurt, beste ve sözleri Hülya Özdemir'e ait 'Kaf Masalı' ile Korat Eriş, 'Yeniden' isimli beste ve sözleri kendisine ait parça ile Çağlar Yıldırım sahne alacak.

FİNAL JÜRİSİ BELİRLENDİ

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 7 Eylül'de Kuşadası Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan final jürisinde yer alacak isimler de belli oldu. Jüride Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası'ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten yer alacak. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye altın güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye gümüş güvercin ve 30 bin TL, üçüncü olacak besteciye ise bronz güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.

DOPDOLU PROGRAM

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ayrıca farklı etkinlikler de dolu olacak. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bugün Murat Dalkılıç, 4 Eylül'de Hande Yener, 5 Eylül'de Ziynet Sali, 6 Eylül'de Haluk Levent halk konseri verecek. 7 Eylül'de Altın Güvercin Beste yarışması'nın finali yapılacak. Final gecesi ise Kuşadası AVM Amfitiyatro'da Edis sahne alacak.

KİTALARINI İMZALAYACAKLAR

Ayrıca, Atatürk Meydanı'nda 9 Eylül'e kadar sırasıyla Cezmi Ersöz, Ali Rıza Türker, İbrahim Kaboğlu, Tufan Türenç, Fikri Sağlar, Cürneyt Akman, Murat Ağırel Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Mustafa Balbay, Suat Suna, Şükrü Erbaş, Timur Soykan, Bilal Sami Gökdemir, İbrahim Özbay, Ese Katrancı, İhsan Eliaçık, Toygun Atilla, Hakkı Gümüştaş, Kemal Kocabaş ve Erkan Sevinç'in aralarında bulunduğu yazar, şair ve pek çok tanınmış isim kitaplarını imzalayacak.

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda açılan Barış Manço ile 7'den 77'ye Fotoğraf Sergisi de 8 Eylül'e kadar gezilebilecek.

2019 ALTIN GÜVERCİN BESTE YARIŞMASI

Birincisi 1986 yılında düzenlenen ve yıllar içerisinde geleneksel hale gelen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı ilk kez Fatih Erkoç 'Yol Verin A Dostlar' isimli şarkısı ile kazanmıştır. 21 kez gerçekleştirilen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı bu süre içerisinde; Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak - Aşkın Nur Yengi, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş kazandı.

Kaynak: DHA