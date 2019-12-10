Aydın Kalkan: "Emperyalizmi durduracak olan mazlumların dayanışmasıdır"

10.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:53

Eğitim Bir-sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Develi Temsilciliğinde Doğu Türkistan'daki zulüm gören vatandaşlar için yaptığı açıklamasında, "Emperyalizmi durduracak olan mazlumların dayanışmasıdır" dedi.



Kalkan açıklamAsında, "Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 20181'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'in tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/YPG'nin de, İŞİD'in de arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batı'da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar; göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor. İslam dünyası ise Sykes-Picot düzeniyle birbirine düşman olmuş ve etnik, dini, mezhebi fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçlarını yaşıyor. Filistin halkı, 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kalıyor. Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında" dedi.



Kalkan, son 25 yılda 12 buçuk milyon Müslümanın öldüğünü söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Komünist Çin rejimi, ispanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımı benzerini Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. 28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor. Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda kaldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası karşısında Doğu Türkistan'lı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor. Yemen'de çatışmalarda bugüne kadar on binlerce kişi öldü ve milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor. Açlık nedeniyle, beş yaş altı 85 bin çocuk öldü, Arakan halkı dünya tarihinde ender görülen bir soykırıma maruz kalırken, Keşmir 70 yıldır kanayan yara olmaya devam ediyor. Afganistan'da binlerce kişi ABD tarafından katledilirken, Pakistan'da da siviller ABD'nin saldırılarına uğruyor. Libya'da emperyalist güçler BM'nin tanıdığı meşru yönetime karşı Hafter güçlerini destekleyerek bir iç savaşı körüklüyor. Orta Afrika, Sudan, Irak, Somali, Çeçenistan ve diğer birçok islam ülkesinde emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sebep olduğu ağır insan hakları ihlalleri, ölümcül saldırılar yaşanıyor. Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman yaşamım yitirdi. Bu küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili emperyal sömürü düzenidir. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız. Kahrolsun küresel emperyalizm." - KAYSERİ

Kaynak: İHA