AYDIN HAVA DURUMU: 26 Mayıs 2025 bugün Aydın'da hava durumu nasıl? Aydın anlık ve haftalık hava durumu tahmini
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, Aydın'da da hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Aydın'da havanın nasıl olacağını, lodos ve fırtına beklenip beklenmediğini merak ediyor. Peki, 26 Mayıs Pazartesi günü Aydın'da hava durumu nasıl olacak? Aydın'da yağmur var mı? İşte, detaylar…
Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Aydın'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 26 Mayıs'ta Aydın'da hava nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, Aydın'ın 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…
BUGÜN AYDIN'DA HAVA DURUMU NASIL?
Hava durumu: Sağanak yağışlı
Hissedilen sıcaklık: 21.1°C
En düşük sıcaklık: 18°C
En yüksek sıcaklık: 28°C
Nem oranı: %70
Rüzgar hızı: 0.8 km/s
Basınç: 994.9 mb