AYDIN HAVA DURUMU: 26 Mayıs 2025 bugün Aydın'da hava durumu nasıl? Aydın anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Aydın'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 26 Mayıs'ta Aydın'da hava nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, Aydın'ın 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

BUGÜN AYDIN'DA HAVA DURUMU NASIL?

Hava durumu: Sağanak yağışlı

Hissedilen sıcaklık: 21.1°C

En düşük sıcaklık: 18°C

En yüksek sıcaklık: 28°C

Nem oranı: %70

Rüzgar hızı: 0.8 km/s

Basınç: 994.9 mb

AYDIN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Aydın'da hava durumu