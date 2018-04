Aydın'da İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Milli İstihdam Seferberliği"toplantısı yapıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan toplantıya İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, oda başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

Türkiye'de artı 2 istihdam sürecinin başladığını belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Yasada yapılan değişiklikle özel sektör işverenlerimize yönelik bir teşvik getirildi. 31 Aralık 2018 tarihine kadar özellikle işverenlerin yapacakları artı istihdamın sigorta ve vergi kısmı devlet tarafından karşılanacak. Tabi bir takım şartları var bu istihdamın. İstihdam edildikleri tarih itibarı ile geriye doğru üç ay süreyle işsiz olduklarına dair istihdam edilen kişinin üç ay işsiz olmasına dair bir şart var. Bir kişinin bir iş yerine maliyeti minimum 2486 TL. Bunun 1603 TL'sini işveren ödeyecek, 883 TL'sini devlet karşılayacak. Özel sektör yaptığı her ilave istihdam için yaklaşık 883 TL eksik ödeyecek. Bu uygulamanın geçerlilik süresi 31 Aralık 2020'ye kadar. İmalat ve bilişim sektöründe de yapılan her istihdam için de ayrıca 2029 TL'ye kadar devlet katkı sağlayacak. Ayrıca bir ile üç kişi arasında işçi çalıştıran iş yerleri esnaflarımız da yaptıkları her istihdam da bir ay devlet bir ay kendileri ödeyecekler. İş başı eğitim teşvikler var. İmalat sektöründe de iş başı eğitimlerde 61, 65 TL cep harçlığı ödenecek. Kadın istihdamına yönelik de uygulamalar var. Engelli vatandaşlarımıza da iş kurmaları halinde karşılıksız hibe şeklinde desteklemeler yapılacak" dedi.

"Aydın'da istihdam sıkıntısı yok"

Aydın'da istihdamla ilgili önemli bir sıkıntının olmadığını ifade eden Vali Köşger, "İşsizlik, Aydın'da Türkiye ortalamasının altında. Türkiye'de yüzde 10'lar seviyesindeyken, Aydın'da bu yüzde 7'ler civarında. Genelde 3 puan Türkiye ortalamasının altındayız. Bizden iş isteyen herkese en az 3 alternatifli iş öneriyoruz. Genel itibariyle iş beğenmeme söz konusu. Yani gönüllü bir işsizlik söz konusu var Aydın'da" diye konuştu.

"Aydın OSB'de bulunan okul devredilecek"

Aydın Organize Sanayi Bölgesindeki okulun odalara devri için bir çalışma başlattıklarını söyleyen Vali Köşger, "İnşallah onu devredeceğiz ve bizim sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanda kendileri karar verecekler ve o alanda mesleki eğitim verecekler ve bizde devlet olarak destekleyeceğiz. Öğrenci başına verilen 7 bin TL destekten de yararlanacaklar ve kendi istedikleri alanlarda kendi istedikleri vasıflarda eleman yetiştirecekler. Ayrıca tüm Aydın'daki atölyeler ve fabrikalar o çocukların staj yeri olacak. Sahanın ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirecek bir çalışmayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun hem Türkiye'ye örnek olmasını hem de Aydın'a örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Aydın'daki OSB'lerde yer kalmadı"

Türkiye ekonomisinin gün geçtikçe büyüme kaydettiğini belirten Vali Köşger, "Türkiye yüzde 7,3 büyüdü, nerde bu büyüme diye merak ediyor arkadaşlar. Ben onlara diyorum ki Aydın'daki OSB'ye gelsinler gezsinler, büyümenin nerde olduğunu göstereyim. Aydın'daki OSB'lerde yer kalmadı. Genişlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. OSB'lere çok sayıda talep var, yer gösteremiyoruz. Hızlı bir şekilde yatırımlar devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi büyüyor, inşallah istihdam iş gücü de piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazanarak yoluna devam eder" diyerek sözlerini noktaladı. - AYDIN