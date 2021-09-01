Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile gerçekleştirildi.

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile gerçekleştirildi.

Tören, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, avukatların sorunlarının yeni adli yılda çözülmesini dilediklerini ifade ederek, "Demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin, hak arama özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının güvencesi, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetin ve devrimlerinin bekçisi olmaya ilelebet devam edeceğimizi bildirerek, bir sonraki adli yıl açılışında sorunları değil artık sadece daha kaliteli bir yargı hizmetini nasıl verebileceğimizi konuşabilmemiz dileğiyle, adalet için fedakarca çalışan avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımız ile adliye, baro ve avukatlık bürosu çalışanlarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yeni adli yılını kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz adli yılın zor geçtiğini kaydeden Aydın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, "Salgın nedeniyle zor bir adli yılı geride bıraktık. Salgın koşullarına rağmen, görevlerini aksatmadan özverili bir şekilde çalışan tüm meslektaşlarımıza ve adliye çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 'Adalet mülkün temelidir ve güneş gibidir her şey onun etrafında döner. Şeriatın kestiği parmak acımaz' sözleri adaletin vicdanlardaki yansımasıdır. Kanunları zamanında uygulayarak, Anayasa, yasalarımıza ve içtihatlarımıza tam bir şekilde, tam bir uygunlukla karar vermek de bu sözlerin bizdeki karşılığıdır. Bu düsturla görevimizi devam ettiriyoruz. Devletimiz de milletimiz de bundan emin olsun. Adli yılımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen adli yıl açılış programını bu sene gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, "Adalet, toplumla devlet arasındaki manevi bir bağdır. Büyük medeniyetler adalet ile yükselmiş, adalet güneşinin sönmesi ile yok olup gitmişlerdir. Tarih boyunca kurulan Türk devletleri, hep adalet ideali üzerinde yükselmişlerdir. Bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümseyen bir yargı sistemi tüm vatandaşların en doğal hakkıdır. Bu hak hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır. Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız yargı görevini yerine getiren biz yargı mensupları gücünü Anayasa'dan aldığımız bu kutsal görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yeni adli yılda haklıya hakkını verme noktasında süratli ve adil kararlar vermek en büyük hedefimiz olacaktır. Zira geciken adaletin adalet olmadığının bilinci içerisindeyiz. Amacımız Aydın şehrine, Aydınlılara adalet hizmetini en iyi şekilde verebilmek olacaktır" ifadelerini kullanarak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:56:25. #1.15#

title