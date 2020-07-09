AYDIN Çenesinden 420 gram tümör alınan hasta Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim O da...
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AYDIN Çenesinden 420 gram tümör alınan hasta Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim O da...

Çenesinden 420 gram tümör alınan hasta: Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim O da beni bırakmadı -TekrarAYDIN'ın Çine ilçesinde oturan Samet Öztürk (21), lise son sınıfta diş tedavisi için gittiği hastanede çenesinde tümör olduğunu öğrendi.

09.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:22

Çenesinden 420 gram tümör alınan hasta: Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim O da beni bırakmadı -Tekrar

AYDIN'ın Çine ilçesinde oturan Samet Öztürk (21), lise son sınıfta diş tedavisi için gittiği hastanede çenesinde tümör olduğunu öğrendi. 2 yıl sonra ameliyatla çenesinden 420 gram tümör alındı. Hastalık sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyen Öztürk, "Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim. O da beni bırakmadı. En büyük destekçim oldu. İyileşmemde umudum kalmadığında o umut verdi" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde TIR şoförlüğü yapan Muammer (56) ve Saliye Öztürk (52) çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Samet Öztürk, Çine Anadolu Lisesi'nde eğitim görürken, aynı okulda okuyan Arzu Gürçin'e gönlünü kaptırdı. Birbirlerine seven gençler, üniversiteyi birlikte okumanın yanı sıra bir yandan da evlilik hayali kurmaya başladı. O sıralar amatör futbol oynayan Samet Öztürk liseden mezun olmasına 2 ay kala dişinden rahatsızlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Kliniği Hastanesine tedavi için gitti. Diş operasyonu sırasında çenesinde tümör olduğunu öğrendi. Sürekli büyüyen tümür nedeniyle dışarıya çıkamaz, aynaya bakamaz duruma geldi. Sürekli hastanelere giderek çenesinde büyüyen tümörün alınması için çare aradı. Ama ameliyatını riskli gören doktorlardan hep olumsuz cevap aldı. Tam hayattan ümidi kesmişken AK Parti Aydın milletvekillerinin yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Öztürk'ü, Ankara Şehir Hastanesine yönlendirdi. Hastanede tedavine başlanılan Öztürk, burada geçen 22 Şubat tarihinde kız arkadaşı ile nikah kıydı. 15 Haziran'da da 15 saatlik bir operasyonla çenesindeki 420 gramlık tümör çıkarıldı. Kaval kemiğinden alınan parça çenesine takviye yapılıp, düzeltildi. Sağlığına kavuşan Samet Öztürk, şimdi eşiyle önce balayına gitmenin, ardından da düğün yapmanın planlarını yapıyor.

'ÇOK ETKİLENDİM'

Samet Öztürk, çok riskli olmasına rağmen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Şu an durumum iyi. Yaklaşık 2 yıl süren bir çile çektim. Psikolojik olarak bundan çok etkilendim. Bu süreçte kendimi arkadaşlarımdan ayrı tuttum. Psikolojik olarak hastalığı yendiğimde fiziksel olarak da yenmeyi başardım. Kaval kemiğinden parça aldılar ve 3 boyutlu şekillendirmeyle çene kısmına taktılar. Çenemden yaklaşık 420 gram ağırlığında 10 santim büyüklüğünde bir tümör çıkmıştı. Çenemdeki kemik tamamen değişti. Kemik iyice kaynadıktan sonra diş taktıracağım bir sıkıntı kalmayacak" dedi.

'BANA UMUT VERDİ'

Hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Eşimle lisede tanıştık ikimizin de hayali vardı. Evlenecek ve üniversiteye birlikte gidecektik. Ama rahatsızlıktan dolayı üniversite sınavına giremedim. Bacağımdan kemik alındığı için artık futbol da oynamayacağım. Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim. O da beni bırakmadı. En büyük destekçim oldu. İyileşmemde umudum kalmadığında o umut verdi. Hayat arkadaşım oldu. Nikahımızı yaptık ama pandemi sürecinden dolayı düğün henüz yapamadık. Balayına gidemedik. İnşallah dişlerim takılınca bir tatili hak ettik. Önce bir balayına gitmek istiyoruz" diye konuştu.

'ELİNİ HİÇ BIRAKMADIM'

Arzu Öztürk ise, "Böyle bir durum olunca ilk zamanlar alışamadık. Sürekli eve kapanıp dışarıya çıkamıyorduk. Nikah işlemleri sırasında her önünden geçtiğimiz kişi dönüp baktığı için rahatsız oluyorduk. Biz bu durumdan çok etkileniyor ve üzülüyorduk. Bu durumda beni çok üzmeye başladı. Ameliyat olmadan önce hep Samet'in yanında oldum, destek verdim. Hep elini tuttum, hiçbir zaman bırakmadım. Sürekli ağlıyordu ve hastaneye iğne vurdurmaya gidiyorduk. Ağrılar dinmiyor ve sürekli acı çekiyordu. Acı çekmek çok zor bunu kimse anlayamaz. Burası küçük bir yer. Mahalle baskısından dolayı edilen laflar bizim çok ağrımıza gitti. Şimdi iyileşti biz artık bundan sonra kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'EVLADIMI YENİDEN DÜNYAYA GETİRDİM'

Anne Saliye Öztürk ise, "Bir anne olarak sanki evladımı yeniden dünyaya getirdim. Çok mutluyum. Onun mutluluğunu ve sağlığına kavuştuğunu gördüm daha Allah'tan ne isteyeyim. Bütün annelerin tek isteği evlatlarının mutluluğudur. Vesile olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

AYDIN Çenesinden 420 gram tümör alınan hasta Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim O da...

Kaynak: DHA

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