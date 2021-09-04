AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YOL YAPIM ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kent içi trafik akisini hizlandirmak ve üretim yollarini yenileyerek, konfor ve güvenligi güzergahlar olusturan Aydin Büyüksehir Belediyesi, hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile yol yapim yatirimlarini sürdürüyor.

Kent içi trafik akisini hizlandirmak ve üretim yollarini yenileyerek, konfor ve güvenligi güzergahlar olusturan Aydin Büyüksehir Belediyesi, hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile yol yapim yatirimlarini sürdürüyor. Fen Isleri Dairesi Baskanligi kontrolünde ilerleyen çalismalar; Çine, Efeler, Bozdogan, Karpuzlu, Nazilli, Didim veKusadasi ilçelerindeki 13 farkli noktada, eszamanli olarakyogun bir sekilde devam ediyor.

Baskan Çerçioglu: Yüzlerce kilometrelik yenilenis yollari Aydin'a kazandirdik

Planli bir sekilde kentin dört bir yaninda yol yapim ve yenileme çalismalarini sürdürdüklerini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Özellikle tarim alanlarinin bulundugu üretim yollarini yenileyerek, ürünlerin tozdan arinmasini saglayip, daha fazla verim alinmasini hedefliyoruz. Bu yollarin çiftçilerimiz için önemi biliyor ve onlarla birlikte hareket ediyoruz. Kent içi trafiginde ise yogun olarak kullanilan hatlari bir bir sicak asfaltla yeniledik. Sorumluluk alanimizdaki tüm yollardabelirli bir plan dahilinde ve uzun yillar hizmet edecek sekilde, önce altyapi sonra üstyapi çalismalari yapiyoruz. Yüzlerce kilometrelik yenilenis yollari Aydin'a kazandirdik. Vatandaslarimizin en iyiyi hak ettigini bilerek, yatirimlarimiza devam edecegiz. " dedi.

Çine, Efeler ve Nazilli'de çalismalar tüm hiziyla sürüyor

Çine'de sicak asfalt ve sathi kaplama çalismalari 3 koldan devam ediyor. Akçaova ve Sosyal Tesisler'deyol yapim çalismasini sürdüren Büyüksehir ekipleri, Tatarmemisler-Kuslarburnu arasindaki yayla yolunda da sathi kaplama islerine devam ediyor. Çalismanin tamamlanmasinin ardindan, vatandaslar yaz-kis mevsim sartlarindan etkilenmeden Madran yolunu rahatlikla kullanabilecekler. Akçaova'da sicak asfalt çalismasi öncesinde parke sökümü islemleri sürerken ve Sosyal Tesisler yolunda ise sicak asfalt serim süreci devam ediyor.

Efeler'in yollarini sicak asfalt çalismalari ile yenileyen Büyüksehir Belediyesi; Eski Çine Caddesi ve Osman Yozgatli Kavsagi'nda da çalismalarin tamamlanmasinin ardindan, Sahnali Mahallesi'ndeki sicak asfalt ile Terziler-Kavacik mahalleleri arasindaki yolda sathi kaplama çalismalarini sürdürüyor.

Nazilli'de de yol yapim islerine devam eden Büyüksehir ekipleri; Hamzallive Pirlibey yolunda asfalt çalismalarina devam ediyor.

Dursun Akçam Caddesi'nde çalismalar devam ediyor

Bu yaz sezonunda içinde Kusadasi'ndaki birçok caddeyi sicak asfalt çalismasiyla yenileyen ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavusturan Büyüksehir Belediyesi, altyapi ve üstyapi hizmetlerini sürdürüyor. Dursun Akçam Caddesi'nde tüm hiziyla ilerleyen çalismada caddenin önemli bir kisminin sicak asfalt kaplamasi yapildi. Kisa süre içerisinde tamamlanmasi beklenen asfalt serim çalismasi ardindan, cadde yeni yüzüyle vatandaslarin hizmetine sunulacak.

Didim'in yollari Büyüksehir güvencesinde

Yogun göç alan ilçelerden biri olan ve özellikle yaz aylarinda turist akinina ugrayan Didim, Büyüksehir Belediyesi ekiplerinin yol yapim çalismalariyla yenilesmis, konforlu ve güvenli hatlara kavusuyor. Yol yapim ve yenilenmesi sicak asfalt kaplamasi ile yapilan Kamaci Caddesi ve Inönü Bulvari'nda hummali çalismalari sürüyor. Bu iki yola ek olarak, Çobankuyu Caddesi'nde de asfalt kaplama ve kaldirim çalismasi bugün itibariyle basladi.

Bozdogan ve Karpuzlu'da baglanti yollari yapiliyor

Sehir merkezlerindeki kent içi trafik akisinin yogun oldugu yollar ile birlikte merkeze uzak mahalleler arasindaki yollarda da Fen Isleri ekiplerinin çalismalari devam ediyor. Bozdogan'in Alhisar-Kazandere mahalleleri arasindaki ve Karpuzlu'nun Cumalar-Karabelen ile Abak, Mutaflar ve Ören mahalleleri arasinda yeni baglanti yollari yapiliyor. Bu yollarda sathi kaplama çalismalari yapilarak konforlu ve güvenli yeni hatlar olusturuluyor.

Kaynak: Habermetre