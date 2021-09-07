Aydın, Beylikova'ya veda etti
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Aydın, Beylikova'ya veda etti

Aydın, Beylikova'ya veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde atanan İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın adına veda yemeği düzenlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde atanan İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın adına veda yemeği düzenlendi.

Yaklaşık 3 yıl Beylikova'da görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İlçe Emniyet Amiri Mustafa Aydın'a veda yemeği düzenlendi. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in düzenlediği veda yemeğine, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Cumhuriyet Savcısı Fatih Emre Sargın, Hakim Uğur Küçükaydın, kamu kurum amirleri, siyasi partilerin İlçe Başkanları, belediye başkan yardımcıları, STK başkanları, OSB müdürü, mahalle muhtarları, emniyet personeli ve ilçe halkı katıldı.

Veda yemeğinde Aydın'a yürüttüğü başarılı çalışmalardan ötürü Beylikovalılar adına Belediye Başkanı Özkan Alp teşekkür ederek, "3 yıl boyunca İlçemizde mühim çalışmalar yapmış olan, tüm Beylikova halkının takdir ve sevgisini kazanan Emniyet amirimize veda ediyoruz. Kendisini daha iyi mevkilerde görmeyi temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in ardından söz alan Beylikova İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak ise "İlçe Emniyet Amiri'miz Mustafa Aydın bundan sonraki meslek hayatında da her zaman başarılı olacağına inandığım, azmi ve uyumu ile İlçede güzel işlere imza atmış bir arkadaşımız, Allah yolunu bahtını açık etsin" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Aydın, Beylikova'ya veda etti
Aydın, Beylikova'ya veda etti
Aydın, Beylikova'ya veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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