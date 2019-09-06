Ayder Yaylası 'kırsal dönüşüm' tartışmalarının odağında: Paydaşlar ne bekliyor?

Ayder Yaylası 'kırsal dönüşüm' tartışmalarının odağında: Paydaşlar ne bekliyor?

Rize’nin turistik cazibe noktalarından Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası son dönemde “kırsal dönüşüm” tartışmalarının odağında.

06.09.2019 08:24
Ayder Yaylası 'kırsal dönüşüm' tartışmalarının odağında: Paydaşlar ne bekliyor?

Rize'nin turistik cazibe noktalarından Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası son dönemde "kırsal dönüşüm" tartışmalarının odağında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" açıklamasının ardından yayladaki salıncaklar sökülmeye devam ederken, AK Parti Rize milletvekili Muhammed Avcı da bölgede çevreci bir otopark ihalesi ve bir kaplıca oteli yapımına başlanacağını açıkladı.


Fikret Delal - Anadolu Ajansı

Muhammet Avcı, AK Parti Rize Milletvekili

Fikret Delal - Anadolu Ajansı

Fikret Delal


Avcı, ayrıca, dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacağını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle kamulaştırma kararlarının çok yakın bir zamanda alınacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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