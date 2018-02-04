AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Dua almadan yürümek mümkün mü? AK anlayışın ihmal etmediği bir güzelliktir duaya yönelmek' dedi.

AYDEMİR'DEN İSTİŞARE TURU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformu çalışmalarına verilen arada Erzurum'da bulunan AK Parti Milletvekili Aydemir, ilde Hedef 2023 çalışmaları kapsamında ziyaret ve istişare toplantılarını sürdürdü. Esnaf ziyaretlerine yoğunlaşan Milletvekili Aydemir, Medya kuruluşları ve konuk edildiği evlerde de AK Parti'nin 2023 hedeflerini paylaştı. İlçe muhtarlarıyla da bir araya gelen Milletvekili Aydemir beklentileri tespit ederek, ilgili mercilere ulaştırdı.

'AK ANLAYIŞIN İHMAL ETMEDİĞİ BİR GÜZELLİKTİR DUAYA YÖNELMEK'

Esnaf çalışmaları kapsamında Erzurum'un eşraflarından olan esnaf Hacı Korkmaz'ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Erzurum hafızasının yaşayan abidelerinden esnaf Korkmaz'la istişarede bulundu, duasını aldı. Milletvekili Aydemir, 'Dua almadan yürümek mümkün mü? AK anlayışın ihmal etmediği bir güzelliktir duaya yönelmek... 90'a yürüyen yaşına rağmen ekmeğinin peşinde koşturan Erzurum'un müstesna esnafı Hacı Korkmaz'ı ziyaretimiz de bu kabildendi. Ömrüne bereket olsun.'niyazında bulundu.

FATİHALAR, YASİNLER..

Hedef 2023 çalışmaları çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Gurup Başkanvekili Hüseyin Koçan ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül'le birlikte Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticisi Yavuz Erzincanlı'ya konuk olan Milletvekili Aydemir Afrin Zeytin Dalı Operasyonunda şehitlik makamına erişen TSK mensuplarını fatiha ve yasinlerle andı. TSK'nın her daim muzaffer olması niyazının yapıldığı ziyaret sonrasında Aydemir, 'Vatanseverliğin her köşesine sindiği hanesine bereket yağsın inşaallah.'dileğini paylaştı.

AYDEMİR EŞRAFTAN KOCABEYOĞLU'NUN KONUĞUYDU

Ev ziyaretleri kapsamında Erzurum'un bir diğer eşrafı, İşadamı Yusuf Kocabeyoğlu'nun ağırladığı Milletvekili Aydemir, konuk edilen kanaat önderleri ve dadaşlarla ülke, bölge ve il gündemi, Zeytin Dalı operasyonu ve Hedef 2023 kapsamında Yatırım ortamlarının İyileştirilmesi reformu hakkında görüş alış verişinde bulundu. Milletvekili Aydemir, 'Dost kavramını en iyi tarif eden isimlerden biri, eşraftan kardeşim Yusuf Kocabeyoğlu'dur. Evinde, benzer kıvamdaki çok sayıda yarenle bir araya geldik. Asr Sure-i Celilesi manasını müdrik bir sohbete vesile olmak ne büyük nimet. Şükran hissimiz sonsuz.' dedi.

MEDYA ZİYARETLERİ

Medya Kuruluşları ziyaretleri kapsamında Erzurum'un ilk yerel tv kanalı olan Kanal25'e konuk olan Milletvekili Aydemir, kuruluş imtiyaz sahibi Kemal Koç ve yayın ekibiyle bir araya gelerek il gündemi hakkında öngörülerini aktardı, tespitlerini paylaştı, başarı dileklerini ileterek, Kanal25 yayın ekibini kutladı.

AYDEMİR YELPİZ HEYETİNİ AĞIRLADI

Erzurum'daki çalışmaları etabında Ofisinde Hınıs Yelpiz Muhtarlık Heyetiyle görüşen Milletvekili Aydemir, Hınıs'ın Erzurum'a dair yüksek değerleri ifade eden bir mana ilçesi olduğunu söyleyerek, 'Hınıs, gözbebeğimiz kadar mübarek bir ilçemiz. Yelpiz de bu güzelliğe katkı sunan köyümüz.. Belediye Meclis Üyesi, muhtarı, imamıyla ziyaret edip, meseleleri dillendirmek ve çözüm aramak bir yüksek yaklaşım. Bu hal üzere birlikte olduk. Teşekkür ediyoruz.'dedi. - ERZURUM