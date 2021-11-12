Aydemir çevre ve şehircilikte AK yaklaşımı paylaştı

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Ak Parti'nin çevre politikalarını paylaştı, Bakanlık eserlerini ortaya koyarak çevre duyarlılığını vurguladı.

Ak partiyle gelen çevreci anlayış

Çevreci anlayışın Türkiye'de Ak Parti ile ile mütebariz hale geldiğine işaret olsun diye, poşetlerin ücretlendirilme sürecini hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Yerel seçimlerin hemen öncesinde bu kararı hayata geçirmek çevreyi ne derece önemsediğimize en önemli delildir." notunu düştü.

'Çevre, ortak dikkat alanımız'

Komisyondaki değerlendirmesinde bakanlığın ve üstlendiği görevin hayati önem taşıdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bırakın insanı, bırakın hayvanı bütün mahlukatı ilgilendiriyor, canlı cansız. Öyleyse, hepimizin ortak, dikkat ve dikkat yöneltmemiz gereken bir zemin. Bu noktada gayret sarf eden ve bakanlığın ifade ettiği manayı eserler ve örnek çabayla ortaya koyan bir kadroya sahibiz. ' dedi.

Bakanlığın çalışmaları ve takdirler

Milletvekili Aydemir, 'Bakın ben bir gözlemimi anlatayım; Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim, samimi söylüyorum ki oy verirken insanlar eğer bir yere tarafgir pozisyon almışsa muhatabına karşı taraf gibiyse, ötekiyse, ona çok fazla methiye yahut da hak teslimi yapmazlar. Emin olun seçmen noktasında da çok sayıda CHP seçmeni biliyorum ben ki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkürleri var, şükranları var. O karda, kışta, yağmurda, depremde, selde hep Sayın Bakan ve ekibini görüyorlar ve orada yüreklerinde bir ferahlık hissediyorlar. Burada konuşanlar hak teslimi yapmasalar da acaba kayda geçersek bir sıkıntı mı olur? düşüncesi içinde olsalar da, ben biliyorum ki onlarda Sayın Bakan ve ekibiyle ilgili çok müspet kayıtlar düşüyorlar. ' diye konuştu.

Türk islam medeniyeti ve taat kavramı

Türk islam Medeniyeti çevre üslubunu taat kavramı üzerinden izah eden Milletvekili Aydemir, 'Biz dua ederken hep büyüklerimizden şöyle duymuşuzdur; 'Allah'ım ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eyle'. Taat nedir? Taat; insanı, çevreyi rahatlatacak herhangi bir eylemin adıdır. Orta yerden rahatsızlık veren bir şeyi kaldırdığınız da çevreden taatte bulunmuş olursunuz. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz bunu öngörüyor. Böyle olduğu zaman zaten bu medeniyet kökünden çevreci bir medeniyet; hep beraber hepimiz için söylüyorum ben, ayrısı, gayrısı yok. Böyle bakınca Bakanlığımız da, kadrosu da gittikleri yerlere çok özel enerji enjekte ediyorlar. ' dedi.

Ak Parti ve çevre hassasiyeti

AK Parti dönemi ile birlikte çevre hassasiyetinde zirveye erişildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin Anadolu coğrafyasını korumak, doğasını diri ve otantik tutmak adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını kaydetti. Bakanlığın Ankara'da ve Başkent taşrasında Erzurum'da dahil olmak üzere illerdeki bazı toplantılarına katıldığını belirten Milletvekili Aydemir, kentsel dönüşüm, millet bahçeleri kaydında bakanlığın eserlerine telmihte bulunarak muhalefete hak teslimi çağrısında bulundu.

Biz hiçbir zaman pragmatist olmadık'

'Biz meselelere hiç faydacı yaklaşmadık. Hele Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Bakın bir örnek, şu poşet mevzuuna yönelelim. Poşeti paralı yaptığımızda-ne zaman yaptık biz, seçimden hemen önceydi değil mi? Yerel seçimlerden hemen önceydi, İnsanlar hep şöyle dediler, 'Arkadaş böyle şey olur mu ya, oylara tesir eder bu.' Hiç öyle düşünmedik. Biz Allah'ın rızasına yönelen bir ekibiz. Çevreyi düzgün tutma adına yapılması gereken neyse onun kararını aldık, hayata geçirdik. Böyle baktığınız zaman da bereket geliyor, gelecek inşallah. ' dedi.

Katılımcı demokrasi

AK Parti'nin Katılımcı demokrasiyi içselleştirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, AK Partinin istişareye önem ve öncelik verdiğini, toplumun tüm kesimiyle görüş alışverişinde bulunarak tespitleri kaydettiklerini, sivil toplum inisiyatifini güçlendirdiklerini belirterek, 'Biz istişare ederiz, ezbere iş yapmayız. ' diye konuştu.

Aydemir'den Erzurum örneği

Bakanlığın kentsel dönüşüm kaydında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiği, illerden ilçelere, mahallelerden köylere tüm yaşam alanlarında geçmiş ile bugünü buluşturan bir kentsel anlayışın ortaya konulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Erzurum'da da bunu gördüklerini, Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin kentsel dönüşüm odağında özel bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Erzurum'da Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri kaydında kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Milletvekili Aydemir, Bakanlıktan Erzurum'a yönelik bir talepte bulunarak, özellikle Palandöken ve Aziziye İlçelerindeki çalışmaların daha yoğunluklu olarak yürütülmesini istedi. - ERZURUM

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