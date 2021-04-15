Aydem halka arz hangi bankalarda var? Aydem halka arz fiyatı nedir?

Yenilenebilir enerji piyasasının önemli kuruluşlarından olan Aydem Enerji halka arz ediliyor. Yatırımcılar "Aydem halka arz hangi bankalarda var? Aydem halka arz fiyatı nedir? Sorularına yanıt arıyor. İşte Aydem Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatları...

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji üretimiyle dikkatleri üzerinde çeken Aydem Enerji halka arz edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan halka arz İş Yatırım, Garanti Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın liderliğinde olacak. Peki Aydem halka arz ne zaman başlayacak?

AYDEM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Aydem Enerji'nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü 100 yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Borsa İstanbul'da #AYDEM kodu ile 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığı ile oransal dağıtım şekliyle halka arz edecek. Halka arzda satışa aracılık edecekaracı kurumlar şu şekilde belirlendi;

Talep toplama, 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığından gerçekleştirilecek olup 5.000.000 adet pay sermaye artırımı, 105.000.000 adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 110.000.000 adet payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %15,60 olacaktır. Ayrıca, mevcut ortağın 20.000.000 adet payının ek satış hakkı kullanılırsa halka açıklık oranı %18,44'e ulaşacaktır.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına katılabilmek için

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Integral Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,

MeksaYatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş,

QNB Fİnans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

TurkishYatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş,

AYDEM HALKA ARZ ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

AYDEM HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATLARI

Aydem Enerji halka arzı için talep toplama 19-20-21-22 Nisan 2021 tarihleri olarak belirlendi. Aydem Enerji halka arz fiyat aralığı 8,50 - 9,90 TL şeklinde duyuruldu.