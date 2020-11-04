Ayda Bebeğin babasından yürek yakan sözler! 20 dakika önce telefonla konuştum

İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi toprağa verildi. Ayda'nın babası Uğur Gezgin'in anlattıkları yürek dağladı.

İzmir'in son mucizesi 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan cansız bedeni çıkarılan annesi Fidan Gezgin toprağa verildi. Fidan Gezgin'in acılı eşi Uğur Gezgin ise yürek yakan açıklamalarda bulundu.

İKİSİ DE 20 DAKİKA ÖNCE PARKTAYDI

Acılı baba Gezgin "Çok zor bir süreçteyim. Hiç aklıma gelmeyecek bir zamanda oldu. Depremden 20 dakika önce telefonda görüşmüştüm. Depremden sonra sıkıntı yaşanabileceğini düşündüm ama böyle olacağını düşünmemiştim. 20 dakika önce parkta konuştuğum bir insan... Ne zaman gitti, ne zaman eve girdi... O yol bitmedi. Zaten arabayı bir yere park ettim, sonrasında koşarak gittim eve" ifadelerinde bulundu.

"BİRİNİN MONTUNU ÇALDIM"

Eşine ve Ayda'ya ulaşabilmek için çabalayan Gezgin, "Enkaz çalışmaları yapılırken birinden mont çaldım, hakkını helal etsin. Kurtarma görevlisi gibi girip çıktım ara ara. Çaresizlik her şeyi insana yaptırıyor. Daha önceden konuşurken yatak odasında olursak yatağın yanına kapaklanalım, dolabın yanında bir üçgen yaparız. İçeride olursak buzdolabı, çamaşır makinesi bizi korur diye düşünüyorduk" dedi.

"ÇAMAŞIRLARINI MAKİNEYE ATARKEN YAKALANMIŞ"

Kızının üzerinde kıyafetin niçin olmadığını açıklayan baba "Anladığım kadarıyla tam eve girdiği zaman deprem olmuş. İç çamaşırları vardı, Kovid-19 nedeniyle çamaşırlarını makineye atarken, hemen yan tarafta da buzdolabı var. Orada üstüne kapaklandığını düşünüyorum" dedi.

ANNELİK DUYGUSUYLA YAŞAM ÜÇGENİ

Oğlundan bahseden acılı baba "Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış. Oğlum için sağ olsunlar Türkiye'nin bir yanından pedegoglar arıyor. Onların tavsiyeleriyle oğluma durumu anlattık. Durumu iyi. Basketbol oyuncusu oğlum, sağ olsunlar basketbol koçlarıyla antrenman yapıyor şu an" sözlerini sarf etti.

Ayda'yı sadece 2 dakika görebildim

- Ayda'yı ilk gün sabah 2 dakika görebildim sadece. Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde. Serum veriliyor, çok susuz kalmış. Dili damağı kurumuş. 91 saat çok uzun bir zaman. Mucize. Tam ümitlerin bittiği an çıktı. Bekliyoruz, kucağıma alacağım günü bekliyoruz.

1996'da denetleme yaptırdık, sıkıntı yok denildi

- Biz 1996'da bir rapor değil de denetleme istedik. O zamanki yıla göre deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylendi. Ama AFAD'daki arkadaşlar, gönüllüler betonunda sıkıntı olduğunu söylüyor. Elinize aldığınızda patlıyor. Kazma ile kolonu delebilen bir betonla karşılaştık. Normalde kırılmaması gerekiyor.

İzmir'deki deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Ufuk Gezgin, "AFAD'çılarla konuşun. Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Çimento kullanılmamış. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu Başkanım, lütfen" diye konuştu.

Tedavisi süren kızını 2 dakika görebildiğini aktaran Gezgin, "Yoğun bakımda olduğu için tedbir amaçlı göstermiyorlar. Herhangi bir yaşamsal fonksiyonunda sıkıntı yok. Sadece biraz vücudu susuz kalmış, onunla takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda kucağıma alacağım" dedi.

Ufuk Gezgin, kızının ne zaman taburcu edileceğinin belli olmadığını belirterek, "1996'dan beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Semtimden mutluyum. Benim her zaman deprem korkum var, altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar." değerlendirmesinde bulundu.