Aybike Sağlam Taşkın kimdir? Kaza sonrası sağlık durumu nasıl?

Aybike Sağlam Taşkın kimdir? Türkiye'nin önde gelen yeme-içme markalarından Kirpi Restaurant Zinciri'nin Marka Müdürü Aybike Sağlam Taşkın, 19 Nisan 2025 tarihinde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ünlü oyuncu Berk Atan ile birlikte trafik kazası geçirdi. Peki, Aybike Sağlam Taşkın kim, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

AYBİKE SAĞLAM TAŞKIN KİMDİR?

29 yaşındaki Aybike Sağlam Taşkın, Türkiye'nin gastronomi ve yeme-içme sektöründe dikkat çeken genç profesyonellerinden biridir. Kirpi Restaurant Zinciri'nde Marka Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyonda, markanın kurumsal kimliği, pazarlama stratejileri, sosyal medya planlaması ve müşteri ilişkileri gibi birçok alanda aktif rol almaktadır.

Taşkın, gastronomi sektöründe genç yaşta yöneticilik pozisyonuna yükselmesiyle tanınmaktadır. Disiplinli çalışma prensibi ve sektörel vizyonu sayesinde, modern marka yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar sektör profesyonelleri tarafından da yakından takip edilmektedir.

AYBİKE SAĞLAM TAŞKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

19 Nisan 2025 tarihinde, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta yolcu olarak bulunan Aybike Sağlam Taşkın ve oyuncu Berk Atan yaralandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Aybike Sağlam Taşkın'ın omurga kemiğinde kırık (vertebra fraktürü) tespit edildi. Saat 23.30'da operasyon geçiren Taşkın, Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip edilmektedir. Genel durumu stabil olarak bildirildi.