Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'taki felaketin boyutu helikopterden daha net göründü
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Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'taki felaketin boyutu helikopterden daha net göründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de selin yuttuğu Ayancık, Türkeli ve Bozkurt ilçelerindeki felaketin boyutu helikopterden daha net bir şekilde görüldü.

Batı Karadeniz'de selin yuttuğu Ayancık, Türkeli ve Bozkurt ilçelerindeki felaketin boyutu helikopterden daha net bir şekilde görüldü.

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak birçok il ve ilçede sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Sel nedeniyle onlarca insan hayatını kaybederken Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'ta hayat durma noktasına geldi. Felaketin boyutu Skorsky tipi jandarma helikopterine binen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından kaydedildi.

Helikopter ile çekilen görüntülerde Ayancık, Bozkurt ve Türkeli ilçe merkezleri ve sahillerindeki yıkım daha net anlaşıldı. Ayancık-Türkeli karayolunda birçok noktada göçme ve yol altındaki toprağın kaydığı gözlemlendi. Ayrıca Ayancık'tan Bartın'a kadar olan sahil kesiminin rengi de yaşanan sel felaketinden dolayı kahverengine döndüğü görüldü. Bu illerin sahil kısımları ile deniz arasında dev tomruklar da birikirken, birçok beton kalıntısı ve araba hurdaları da sel sularıyla birlikte denize döküldü.

Resmi açıklamalara göre en çok can kaybının yaşandığı Bozkurt ilçesinin merkezinde birçok bina yıkımı gözlerden kaçmadı. Ayrıca sanayi ve diğer iş yerleri de sel sularına dayanamayarak yok olma aşamasına geldiği görüldü.

Felaketin yaşandığı Sinop ve Kastamonu illerinde selin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen hala karayolu ulaşımının olmadığı yerlerden helikopterler ile insanlar tahliye edilirken, ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ise havadan yardım malzemeleri ve erzak taşınmaya devam ediyor.

(Erdi Demür/İHA)

Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'taki felaketin boyutu helikopterden daha net göründü
Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'taki felaketin boyutu helikopterden daha net göründü
Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'taki felaketin boyutu helikopterden daha net göründü
Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'taki felaketin boyutu helikopterden daha net göründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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