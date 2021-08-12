Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor
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Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketi nedeniyle şehrin içine kadar taşınan odunlar kışlık ihtiyacı karşılamak üzere vatandaşlar tarafından toplandı.

Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketi nedeniyle şehrin içine kadar taşınan odunlar kışlık ihtiyacı karşılamak üzere vatandaşlar tarafından toplandı.

Ayancık Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketi kimisi için çile kimisi için de fırsat oldu. Dün sabah saatlerinde itibaren yaşanan korkulu anlar bugün yerini toparlanmaya bıraktı. Sel suyunun çekilmesiyle ilçede felaketin boyutu ortaya çıktı.

Şehrin dört bir yanına dağlardan sel sularıyla birlikte ağaç parçaları, dallar ve tomruklar da taşınmıştı. Görevliler bir yandan şehirdeki enkazları kaldırmaya başlarken vatandaşlarda kışlık ihtiyacını karşılamak üzere bu odunlara yöneldi. Yıkılan köprü üzerinde de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar odun toplamaya başladı. Küçük odun parçalarını toplayarak istifleyen vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi. İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlere taşındı bir yandan da şehrin temizliğine katkı sunulmuş olundu.

Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor
Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor
Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor
Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odunu selden çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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