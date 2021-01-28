Ay Dizisi – 2: Ay Olmasaydı Ne Olurdu?

Ay olmasa ne olurdu? Bu konu net bir açıklamanın yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü, uzayda binlerce değişken mevcut ve Ay'ın yok edilmesi sonucu neler olabileceğini bilmemiz pek mümkün değildir. Ancak, birkaç olası sonuç mevcuttur.

Bir önceki başlık altında belirttiğimiz Medcezir veya Gelgit olayı olmayabilir. Denizler ve okyanuslar devasa birer göle dönüşebilir.

Bütün gezegenler belirli bir eksen eğikliğine sahiptir. Örneğin, Dünya'nın eksen eğikliği 23.471 derecedir. Bu derece Ay tarafından dengelenmektedir. Ay'ı ortadan kaldırırsanız, Dünya'nın eksen eğikliği ani sapmalara uğrayacaktır. Ani sapmalara uğraması, canlı yaşamını tamamen yok edebilir. Örneğin, Merkür'ün eksen eğikliği sıfıra çok yakındır ve bu nedenle Merkür'de hiç mevsim yaşanmaz.

Yukarıda verilen bilgiler tamamen bir varsayımdır. Bu konu hakkında net bilgiye sahip olabilmek için, Güneş Sistemi'nin oluşumunda görev alan bütün değişkenlerin bir simülasyonda toplanması gerekmektedir. Bu simülasyonu oluşturabilecek bilgiye sahip olunmadığı gibi, veriyi işleyecek bilgisayar da bulunmamaktadır. Ancak gelecekte böyle bir simülasyonun yapılabileceğini düşünüyorum.

AY TUTULMASI

Konunun başında, yani Şekil 1.'de sizinle paylaştığım Kanlı Ay fotoğrafını ben çekmiştim.

Ayrıca, Ay'ın geçmiş medeniyetler üzerinde etkisi oldukça fazladır. Güneş tutulması sırasında, Çin medeniyetinde ejderhanın Güneş'i bir lokmada yediği düşünülürdü. Hindistan medeniyetinde rahatsız edici ve kötü bir olay olarak görülüyordu.İnka Medeniyeti'nde, İnti (Güneş ve Gökkuşağı Tanrısı) sinirli ve öfkeli olduğu zaman Güneş'i karanlığa bürüdüğüne inanılıyordu.

UZAY YARIŞI

Uzay yarışı olarak tabir edilen dönemin aslında tarihte resmi olarak bir ifadesi yoktur. SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasında geçen "Soğuk Savaş'ın" bir parçasıdır.

Siz de biliyorsunuz ki WWII (İkinci Dünya Savaşı) sonrasında Dünya tam olarak ikiye bölünmüştür. Bir tarafta ABD'nin tarafında olanlar, diğer tarafta SSCB'nin yanında olanlar olmak üzere iki kutup oluşmuştur. ABD ile SSCB arasında herhangi bir büyük silahlı çatışma yaşanmamış olsa da birbirleri arasında soğuk bir rekabet oluşmuştur. Bu rekabetin bir parçası olarak, Uzay Yarışı doğmuştur.

Nazilerin yenilmesiyle birlikte birçok Nazi bilim insanı ABD'ye sığınmıştır. Özellikle roket mühendisleri, hafif silah uzmanları gibi birçok alanda yetkin bilgiye sahip mühendisler ABD için çalışmaya başlamışlardır. Bu çalışmaların en ünlüsü Amerikan Uzay ve Havacılık dairesi NASA'nın Apollo programının en ünlü roketi Saturn V roketidir. Bu roket, sahip olduğu motorlar ve 112 metreye sahip boyu ile dünyanın en büyük roketidir. Ancak birkaç yıla bu roketin rekoru, SpaceX'in Starship roketi veya Blue Origin'in New Glenn roketi ile ekarte edilecektir.

Uzay yarışı, SSCB ile ABD arasında 1957'den 1975 yılına kadar sürmüştür. ABD'nin Apollo 11 programı ile Ay'a insan göndermesiyle yarış son bulmuştur. SSCB ile ABD arasındaki uzay yarışında onlarca bilim insanı, teknik personel, astronot ve kozmonot hayatını kaybetmiştir.

UZAY YARIŞI KIZIŞIYOR

SSCB Ekim 1957'de Sputnik 1'i Dünya yörüngesine yerleştirdikten sonra ABD'de tam anlamıyla korku ve panik havası hakimdi. SSCB'nin başarısı büyük yankı uyandırdı ve zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kötü durumda olan SSCB halkına büyük moral kaynağı oldu. Ancak, ABD bu konuda geri kalmamak adına çeşitli propagandalar yapmaya başladı. Sputnik 1'in fırlatılışından 3 ay sonra radyasyon kemeri keşfinde kullanılmak üzere tasarlanan Explorer 1 uydusu fırlatıldı. Tabi bu durum, uzay yarışını iyice kızdırdı.

Uzay yarışını kaybetmek istemeyen SSCB'nin Sputnik 2 uçuşu Laika adlı bir köpekle oldu. Evet, yanlış duymadınız. SSCB, uzaya bir köpek gönderdi. Tabi, teknolojinin tüm koşulları karşılamayacağı, insanların zarar göreceği düşüncesiyle böyle bir girişim yapıldı. Merak etmeyin, bu SSCB'nin yapacağı ilk çılgınlık değildi. Ayrı bir konuda, SSCB diplomatlarının ne kadar çılgın olduğunu gösteren "Çernobil Yazı Dizisi"ni okuyabilirsiniz.

Laika, uzaya gönderildikten sonra aşırı sıcaklıktan dolayı öldü. Ancak daha sonra Belka ve Strelka Sovyet Uzay Köpekleri geri döndüler. ABD ise şempanzeler ile çalışmalar yaptı. SSCB ayrıca uzaya kaplumbağa da göndermiştir.

İNSANLI UÇUŞLAR

SSCB ilk defa bir insanı uzaya göndermeyi başardı. Tarihler 12 Nisan 1961'i gösterdiğinde Yuri Gagarin, Vostok 1 ile yerkürenin yörüngesine ulaşan ilk insan olmuştur. ABD'nin ilk insanlı uçuşu ise 20 Şubat 1962 tarihinde John Glenn ile gerçekleşmiştir. Uzaya çıkan ilk kadın ise 16 Haziran 1963'te Valentina Tereşkova'dır.

ABD, SSCB karşısında sürekli olarak yenildiğini hissediyordu ve bu konuya çözüm bulunması gerekiyordu. Başkan Kennedy, uzay çalışmalarına en çok önem veren kişilerden birisiydi. Bu isteği Ay'a iniş değil, Ruslara karşı mutlak bir zaferin kazanılması ile ilgiliydi.

Öyle de oldu.

1969'dan sonra ABD, Apollo programını devam ettirmiş ve SSCB'yi Uzay Yarışı'nda yenmeyi başarmıştır. ABD'nin Ay'a son insanlı uçuşu, 1972 Aralık Ayı'nda son bulmuştur.

GELECEKTE AY

2021 yılının Ocak ayındayız ancak hemen her gün yepyeni teknolojik gelişmeler olmaktadır. 2021'in Şubat Ayı'nda NASA'nın ve Çin'in uzay araçları Mars Gezegeni'ne ve Ay'a iniş yapacaklardır.

Ay'ın sahip olduğu koşullar, insan yaşamına elverişli değildir. Ancak, bugün imkansız olarak kabul ettiklerimiz yarın gerçekleşebilmektedir. Ben Ay'da insanların yaşayacağına, diğer gezegenler için bir aktarma istasyonu olabileceğini düşünüyorum.

SON SÖZLER

Yukarıda yazmış olduğum her şeyin bir bilimsel açıklaması vardır ve elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Ancak, hata veya yanlış bir bilgi görürseniz, lütfen bunu bana bildirin. Böylelikle hem ben varsa hatamı düzeltmiş olurum hem de okuyucularımızı yanlış bilgilendirmiş olmayız.

Arada bir Ay'a bakmayı unutmayın.

Teşekkürler.

Arda Alkaç

Kaynak: Space Mag Türkiye